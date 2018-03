Eurozone wächst langsamer

(Reuters) Die Wirtschaft der Eurozone ist im März so langsam gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel um 1,8 auf 55,3 Punkte.

Das Barometer hielt sich aber über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. «Zwar dürfte der Rückgang auch auf die schlechte Witterung in einigen nördlichen Regionen zurückzuführen sein», sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson zu der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts unter rund 4000 Unternehmen.

«Mehr ins Gewicht fallen jedoch die Nachwehen des jüngsten Wachstumsbooms.» Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe wirkten in der Industrie als Bremse. Auch ein zunehmender Fachkräftemangel sei ein Wachstumshemmnis.

Die Exportaufträge legten nur noch halb so stark zu wie Ende vergangenen Jahres. «Das deutet darauf hin, dass der höhere Aussenwert des Euro bei den Ausfuhren in zunehmendem Masse seinen Tribut gefordert hat», sagte Williamson. Auch habe die politische Unsicherheit zugenommen, was ebenfalls die Nachfrage dämpfte.

Insgesamt signalisierte die Umfrage, dass die Eurozone ihren Wachstumshöhepunkt überschritten habe. «Sie expandiert jetzt mit verlangsamtem, gleichwohl robustem Tempo weiter», betonte der Chefvolkswirt.