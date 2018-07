Eurozone wächst nur noch leicht

(Reuters) Die Wirtschaft der Eurozone ist im zweiten Quartal so langsam gewachsen wie seit rund zwei Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt in den 19 Euro-Ländern stieg zwischen April und Juni um 0,3% zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten erwartet, dass die Währungsunion wie schon zu Jahresbeginn um 0,4% wächst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die Wirtschaft um 2,1% zu. Der Handelskonflikt mit den USA und höhere Ölpreise haben zuletzt Unternehmen wie Verbraucher verunsichert.

Spanien etwa wuchs im Frühjahr so langsam wie seit vier Jahren nicht mehr. Dennoch gehört Spanien mit einem Plus von 0,6% zu den am schnellsten wachsenden Euro-Ländern. Frankreich, die nach Deutschland zweitgrösste Volkswirtschaft des Währungsraums, schaffte dagegen nur 0,2%. «Wir werden die Wachstumsprognosen für 2018 überarbeiten», kündigte Finanzminister Bruno Le Maire nun im Fernsehsender BFM an. Grund dafür seien die «enttäuschenden Zahlen».

Die Daten für Deutschland werden erst am 14. August veröffentlicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sagt ein Plus von 0,5% voraus. Zu Jahresbeginn waren es 0,3%.

Inflation in Eurozone mit 2,1% erneut über EZB-Ziel

Die Expertenerwartungen leicht übertroffen haben die neuesten Zahlen zu den Konsumentenpreise in der Eurozone. Diese sind im Juli erneut über das EZB-Ziel von knapp 2% geklettert. Die Inflation zog auf 2,1% an, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Die Lebenshaltungskosten waren bereits im Juni um 2,0% gestiegen. Einer der Gründe für den Preisschub war Energie, die sich um 9,4% verteuerte. Die Kosten für Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak nahmen mit 2,5% ebenfalls überdurchschnittlich zu. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich hingegen nur um 1,4%.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erachtet ihre Zielmarke von knapp 2% als optimal für die Wirtschaft, hat sie in den vergangenen Jahren aber meistens verfehlt. Im Juni stellten die Euro-Wächter angesichts der wieder besser laufenden Konjunktur und einer jetzt anziehenden Teuerungsrate eine wichtige Weiche in Richtung einer weniger lockeren Geldpolitik. Ihre billionenschweren Anleihenkäufe sollen bis zum Jahresende auslaufen.

Die Währungshüter erwerben bereits seit mehr als drei Jahren Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um der Konjunktur auf die Sprünge zu helfen und die Inflation anzuheizen. Inzwischen haben sie über die Käufe bereits rund 2,5 Bio. €in das Finanzsystem gepumpt.