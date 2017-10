Eurozone wächst robust

(Reuters) Überraschend starkes Wachstum, niedrigste Arbeitslosigkeit seit 2009: Die Konjunktur in der Euro-Zone schlägt sich trotz Risiken wie dem EU-Abschied Grossbritanniens überraschend gut.

Zugleich sinkt die Inflation. Das dürfte die Verbraucher erfreuen, der Europäischen Zentralbank (EZB) dagegen Kopfschmerzen bereiten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 0,6% zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in ihrer Schnellschätzung mitteilte. Ökonomen hatten lediglich 0,5% erwartet.

Im zweiten Quartal gab es revidierten Angaben zufolge ein Plus von 0,7% (bisher: 0,6). «Es läuft derzeit rund in der Euro-Zone», sagte der Chefvolkswirt der VP Bank (VPBN 137 -0.36%), Thomas Gitzel.

Das sei noch zu Jahresbeginn kaum für möglich gehalten worden. «Die Wachstumsraten dürften aber vorerst ihr Hoch hinter sich haben», betonte Gitzel. «Für einen höheren Zuwachs wäre mehr Rückenwind von der Weltwirtschaft erforderlich.»

Zu den Wachstumslokomotiven zählt Spanien. Trotz der Katalonien-Krise legte das BIP dort im Sommerquartal um 0,8% zu. Österreich wuchs genauso schnell. Frankreich schaffte ein Plus von 0,5%.

Für die deutsche Wirtschaft erwarten Ökonomen ebenfalls ein Wachstum von etwa 0,5%. Eine erste Schätzung gibt das Statistische Bundesamt am 13. November bekannt.

Inflationsrate entfernt sich vom EZB-Ziel

Der Aufschwung bringt immer mehr Männer und Frauen in der Währungsunion wieder in Lohn und Brot: Mit 8,9% fiel die Arbeitslosenquote im September so niedrig aus wie seit Januar 2009 nicht mehr.

Insgesamt hatten 14,513 Mio. Frauen und Männer keinen Job – 96’000 weniger als im Vormonat und 1,463 Mio. weniger als ein Jahr zuvor.

Die Unterschiede bleiben aber gross: Deutschland wies mit 3,6% die niedrigste Quote aus, während sie in Griechenland mit 21,0% (im Juli) und Spanien mit 16,7% am höchsten ist.

Trotz der guten Konjunktur verringerte sich der Inflationsdruck im Euro-Raum im Oktober überraschend. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 1,4% zum Vorjahresmonat. Ökonomen hatten mit unverändert 1,5% gerechnet.

Die EZB erachtet einen Wert von knapp 2% als ideal für die Konjunkturentwicklung. Sie versucht seit längerem, mit einer Geldflut die unerwünscht niedrige Inflation nach oben zu treiben.

Die EZB hatte vorige Woche beschlossen, ihre umstrittenen Anleihekäufe ab Anfang 2018 auf monatlich 30 Mrd. € für zunächst neun Monate zu halbieren. Ein mögliches Ende der Käufe bleibt dabei offen. Auch eine baldige Abkehr von der Null-Zins-Politik ist nicht in Sicht.

Stärkster Preistreiber war im Oktober einmal mehr die Energie. Allerdings verteuerte sie sich mit 3,0% nicht mehr so stark wie noch im September mit 3,9%. Lebensmittel, Alkohol und Tabak kosteten diesmal 2,4% mehr. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,2%.