Eurozone wächst so stark wie US-Wirtschaft

(Reuters) Die Eurozone hat im Frühjahr beim Wirtschaftswachstum mit den USA Schritt gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im zweiten Quartal um 0,6% zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Im ersten Quartal war das Plus in den 19 Staaten der Währungsunion mit 0,5% noch einen Tick niedriger ausgefallen. Die Zahlen belegen, dass der Konjunkturmotor in dem lange Zeit wirtschaftlich angeschlagenen Euroraum mittlerweile rund läuft. Das Wachstum ist nun genauso kräftig wie in den USA.

Besonders stark legte es in den Niederlanden (1,5%) und in Lettland (1,3%) zu. Deutschland liegt mit 0,6% im Mittelfeld, während Spanien, Österreich und Zypern mit jeweils 0,9% überdurchschnittlich wuchsen.

EZB-Chef Mario Draghi hat angesichts der breiten Konjunkturerholung im Währungsraum für den Herbst eine Diskussion in Aussicht gestellt, um über die Zukunft der von der Zentralbank ausgelösten Geldflut zu beraten. Die EZB hat bereits Wertpapiere im Volumen von mehr als 2 Bio. € erworben, um die Konjunktur zu stützen und die nach ihrem Geschmack zu niedrige Inflation anzuheizen.