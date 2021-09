Evergrandes Schuldenkrise belastet Asien-Börsen weiter

(Reuters) Die asiatischen Aktien können sich am Dienstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Die ungelöste Schuldenkrise des Immobilienkonzerns Evergrande (3333 0.30 +5.52%) und Stromausfälle in China verschreckten die Anleger. «Was wir in China mit den Bauunternehmern und den Stromausfällen sehen, wird sich negativ auf die asiatischen Märkte auswirken», sagte Tai Hui, Asien-Stratege von JPMorgan der Nachrichtenagentur Reuters. Die Investoren versuchen, den potenziellen Dominoeffekt von Evergrande zu berechnen und die durch die Regierung in Peking festgelegten CO2-Emissionsziele und die steigenden Kohlepreise verursachten Engpässe behindern die Produktion einiger Energiekonzerne.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3% tiefer bei 30’140 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5% und lag bei 2078 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4%.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1% auf 111,16 Yen und stagnierte bei 6,4543 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1% höher bei 0,9264 Fr. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1693 $ und zog um 0,1% auf 1,0833 Fr. an. Das Pfund Sterling gewann 0,1% auf 1,3704 $.