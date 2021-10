SMI geht mit einem Schlussspurt ins Wochenende

(AWP/RB) Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag lange auf der Stelle getreten. Erst nach Eröffnung des Handels an der Wallstreet kam neuer Schwung in die Kurse und der SMI (SMI 12'062.67 +0.2%) setzte sich vom Vortageschluss ab. Am Ende lagen nur noch Roche (ROG 355.15 -0.74%) und Logitech (LOGN 82.38 -0.82%) klar im Minus. Es ist nun bereits der dritte Wochengewinn in Folge, nach Avancen in den beiden Wochen davor von 1,7 bzw. 1,6%.

Die Aktien des Pharmaschwergewichts hatten am Dienstag und Mittwoch bereits verloren. Zuerst wurde bekannt, dass das Partnerunternehmen Atea für eine Pille zur Behandlung von Covid-19 das Hauptziel in einer Phase-II-Studie verfehlt hatte. Am Mittwoch hatten die gemeldeten Umsatzzahlen die Erwartungen zwar übertroffen, dennoch kam es zu Gewinnmitnahmen.

Die grössten Gewinne verzeichneten am Freitag Richemont (CFR 112.00 +1.77%), ABB (ABBN 30.40 +1%), Geberit (GEBN 718.00 +0.98%) und UBS (UBSG 16.10 +1.04%). ABB hatten tags zuvor korrigiert, als sich Bremsspuren der globalen Kapazitäts- und Lieferengpässe in den Geschäftszahlen bemerkbar machten. UBS werden am Dienstag das Resultat des dritten Quartals bekannt geben.

Der Index der mittelgrossen Werte SMIM (SMIM 3'356.42 +0.35%) und der breite SPI (SXGE 15'552.06 +0.24%) ohne die SMI-Valoren lagen den ganzen Tag um die 0,4 bis 0,5% im Plus. Gefragt waren insbesondere Schindler (SCHP 246.60 +3.14%), die ebenfalls tags zuvor nach Quartalszahlen Federn gelassen hatten, VAT Group (VACN 427.80 +2.59%), Straumann (STMN 1'885.00 +1.78%) und Kühne + Nagel (KNIN 296.30 +1.72%).

Gesuchte Rieter

Im breiten Markt sind Rieter (RIEN 199.60 +5.39%) nach Q3-Zahlen deutlich gesucht, wobei der Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresquartal fulminant ausfällt. «Der enorme Bestellungseingang bei Rieter zeigt, dass der Aufholeffekt nach der Pandemie und die Verlagerung, die die Garnhersteller derzeit betreiben, mit hoher Geschwindigkeit weitergeht», meinte denn auch die ZKB in einem Kommentar zu den Zahlen. Der Auftragsbestand dürfte die Produktion bis zum zweiten Quartal 2023 abdecken, glaubt er.

Zu den grössten Gewinnern zählen ausserdem IGEA, Arbonia (ARBN 20.95 +5.28%) oder Schlatter (STRN 26.60 +3.1%), bei den Verlierern stehen – ohne News – Lalique (LLQ 35.40 -4.32%), Leclanché (LECN 0.72 -3.73%) oder Asmallworld (ASWN 3.02 -5.62%) zuoberst.

Öl und Gold steigen leicht – Franken stark

Die Ölpreise haben sich am Freitag von einer Delle erholt. Die Kurse für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent sowie für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 83.00 +1.41%)) zogen wieder an.

Gold und Silber (Silber 24.43 +1.03%) setzten ihren Aufwärtstrend fort. Die Kurse beider Edelmetalle sind in den vergangenen Tagen bereits leicht gestiegen. Der Franken zeigte sich stark. Gegenüber dem Euro wurde er für unter 1.07 Fr. gehandelt, der Dollar kostete weniger als 0.92 Fr.