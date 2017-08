Evolva stellt die Weichen neu

Evolva macht Nägel mit Köpfen. Der im Turnaround befindliche Entwickler von Nahrungsergänzungsmitteln will am Standort in Basel 78 Vollzeitstellen streichen. Dadurch werden rund 11 Mio. Fr. jährlich eingespart. Die Einsparungen sollen ab dem zweiten Quartal 2018 ihre volle Wirksamkeit entfalten.

Gleichzeitig reorganisiert die Gesellschaft ihre Einheiten und nimmt einen Wechsel in der Geschäftsleitung vor. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden in den nächsten Monaten hauptsächlich am Hauptsitz in Reinach Baselland gebündelt. Zudem scheiden Chief Business Officer Pascal Longchamp, Chief Scientific Officer Jørgen Hansen sowie Managing Director und CEO von Evolva India Panchapagesa Murali per Jahresende oder vorher aus der Geschäftsleitung aus.