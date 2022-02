Evolva ernennt Christian Wichert zum CEO

(AWP) Das Biotechunternehmen Evolva (EVE 0.1446 -0.28%) hat einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat habe Christian Wichert zum neuen CEO ernannt, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Er löse ab dem (heutigen) Dienstag den bisherigen CEO Oliver Walker ab

Walker werde dem Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, hiess es in einer Mitteilung. Und Wichert werde sich anlässlich der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2021 von Evolva am 10. März 2022 den Medien und der Investorengemeinschaft vorstellen.

Wichert habe Erfahrung bei der Umgestaltung von Organisationen. Er solle das Wachstum beschleunigen und Evolva in die nächste Phase der Entwicklung und Kommerzialisierung führen, hiess es.