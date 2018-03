Evolva erwartet Zuwachs beim Produktumsatz

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Der Umsatz von Evolva für 2017 ist bereits seit Januar bekannt. Deshalb ist es wenig erstaunlich, dass die Gesellschaft an Umsatz verloren und den Verlust ausgeweitet hat. Überraschend kommt die überarbeitete Vereinbarung mit Partner Cargill. Unter dem Strich sorgen die Anpassungen dafür, dass Evolva früher als bisher vereinbart Cashflow aus der Produktion von EverSweet (biologisch hergestelltem Stevia) erhält. Nicht bekannt ist, welchen Effekt die Anpassungen auf die lange Sicht haben. Bislang hatte Evolva dank einem Joint Venture mit Cargill Anrecht auf 30% des Gewinns aus EverSweet. Ob das weiterhin Bestand hat, ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise wird sie dazu an der Medien- und Analystenkonferenz mehr verraten. Evolva wird ihren langfristigen Wert bei EverSweet erhalten, heisst es zumindest in der Pressemitteilung. Auf jeden Fall positiv ist auch, dass das Produkt nun endlich auf den Markt kommt.