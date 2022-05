Evolva findet Lizenzpartner in Brasilien

(AWP) Evolva (EVE 0.0910 -8.08%) hat einen Lizenzpartner für Brasilien gefunden. Zusammen mit Tovani Benzaquen Ingredients werde man das brasilianische Geschäft für Veri-te Resveratrol aufbauen, teilte das Biopharmaunternehmen am Donnerstag mit.

Evolva erwartet demnach aus der Partnerschaft und der Vertriebsvereinbarung Umsätze von mindestens 1,5 Mio. Fr. in den kommenden zweieinhalb Jahren. Veri-te Resveratrol ist in Brasilien von der brasilianischen Aufsichtsbehörde ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) für den Verkauf in Nahrungsergänzungsmitteln zugelassen.

Resveratrol ist laut Mitteilung eine polyphenolische Verbindung, die natürlicherweise in Pflanzen wie Weintrauben, Erdnüssen, Preiselbeeren und anderen Beeren vorkommt. Veri-te Resveratrol selbst sei ein hochreiner Inhaltsstoff auf natürlicher Basis, der durch Fermentation hergestellt werde. Er werde in verschiedenen Formaten angeboten und werde für Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Getränke, Kosmetika, pharmazeutische Anwendungen und Tiergesundheit eingesetzt.