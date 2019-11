Evolva-Partner fahren Süssstofffabrik hoch

Lange hat es gewährt, jetzt ist es endlich so weit: Der US Handels- und Nahrungsmittelriese Cargill und der niederländische Chemiekonzern DSM starten am Cargill-Standort Blair im US-Bundesstaat Nebraska in einem Joint Venture namens Avansya mit der Massenproduktion von EverSweet.

Das Know-how für die Produktion des Süssstoffs stammt von Evolva. In grossen Stahltanks produzieren Hefezellen via Fermentation Moleküle, die in der Stevia-Pflanze vorkommen. Im Vergleich mit synthetisch hergestellten Süssstoffen weist die natürliche Substanz ein Geschmacksprofil auf, das näher an das von Zucker kommt – ohne Kalorien.