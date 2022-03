Evolva enttäuscht mit schwachem Umsatz

Evolvas Transformation in ein kommerzielles Unternehmen läuft keineswegs wie am Schnürchen. Die Biotech-Gesellschaft verzeichnet nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr ein miserables zweites. Während in den ersten sechs Monaten 2021 ein Produktumsatz von 6 Mio. Fr. erzielt wurde, schrumpfte er in den letzten sechs Monaten um fast die Hälfte auf 3,1 Mio. Fr. Daneben erhält Evolva von der US-Gesellschaft International Flavors & Fragrances eine forschungsbasierte Entschädigung über 0,7 Mio. Fr. (2020: 1 Mio.), womit im Gesamtjahr ein Umsatzplus von 31% auf 9,9 Mio. Fr. resultiert, was allerdings deutlich unter der Bloomberg-Konsensschätzung von 11,5 Mio. Fr. liegt.