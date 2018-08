Ex-Bär-Banker bekennt sich in Geldwäschereifall schuldig

(AWP) In den USA hat sich ein früherer Mitarbeiter der Bank Julius Bär (BAER 54.08 -0.04%) im Zusammenhang mit der Geldwäschereiaffäre um die staatliche venezolanische Erdölgesellschaft PDVSA für schuldig bekennt. Matthias Krull, deutscher Staatsbürger und Einwohner Panamas, habe bezüglich Geldwäschereivorfällen für schuldig plädiert, teilte das US-Justizdepartement am Mittwochabend mit. Er soll am 29. Oktober von der US-Bezirksrichterin Cecilia Altonaga aus dem südlichen Bezirk von Florida verurteilt werden.

In seinem Plädoyer habe Krull eingeräumt, dass er in seiner Funktion bei der Schweizer Bank Privatkunden, insbesondere Kunden aus Venezuela, für die Bank gewinnen konnte, heisst es weiter. In dieser Rolle gehörte nebst drei weiteren Angeklagten Francisco Convit Guruceaga zu Krulls Kunden, der am 16. August wegen Geldwäsche angeklagt wurde. Im diesem Fall sind angeblich Gelder im Umfang von 1,2 Mrd. $ gewaschen worden.