Ex-Bär-Chef Collardi hat klar weniger verdient

(AWP) Der frühere CEO des Vermögensverwalters Julius Bär (BAER 60.96 0.4%), Boris Collardi, hat im Geschäftsjahr 2017 deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Seine Gesamtvergütung betrug noch 1,72 Mio. Fr., wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. 2016 hatte er noch 6,49 Mio. verdient.

Collardi hatte Julius Bär am 27. November 2017 mit sofortiger Wirkung verlassen, um Partner bei Pictet zu werden. In der Folge bezog er bei Julius Bär nur noch sein Basissalär von unverändert 1,50 Mio. Fr. sowie Pensionskassen- und Sozialbeiträge in Höhe von 0,22 Mio. Weggefallen sind hingegen die variablen Vergütungen, die sich in 2016 auf immerhin 4,50 Mio. Fr. belaufen hatten.

Einen guten Schnitt machte Bernhard Hodler, der Collardi Ende November auf der CEO-Position beerbt hatte. Dessen Gesamtvergütung belief sich nach einem Monat als Konzernchef auf 4,82 Mio. Fr., wobei das Basissalär 0,70 Mio. ausmachte.

Insgesamt wurde an die Mitglieder der Geschäftsleitung eine Vergütung von 17,68 Mio. Fr. entrichtet, nach 18,36 Mio. im Vorjahr.

Der Verwaltungsrat erhöhte seine Gesamtvergütung um 23% auf 3,73 Mio. Fr., wobei dem Gremium aber zehn statt neun Personen angehörten. Verwaltungsratspräsident Daniel Sauter kommt für das Geschäftsjahr 2017 auf eine Vergütung von 1,10 Mio. Fr. gegenüber 1,07 Mio im Jahr davor.