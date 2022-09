Ex-Basketballstar verklagt EFG in den USA

Die Privatbank EFG wird wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ende August hat der frühere Chicago-Bulls-Star Toni Kukoc an einem Gericht in Cook County im US-Bundesstaat Illinois eine Klage gegen EFG eingereicht. Das berichtet mitunter die US-Zeitung «Chicago Sun Times». Der dreimalige Meister in der US-Profiliga NBA beschuldigt einen Kundenberater seiner ehemaligen Bank, der Banca Svizzera Italiana (BSI), mit seinem persönlichen Finanzberater zusammengearbeitet und 11 Mio. $ veruntreut zu haben.

EFG hat BSI 2016 übernommen und musste dadurch auch ihre juristischen Verbindlichkeiten übernehmen. Gemäss Anklageschrift hätten Kukocs persönlicher Finanzberater Paolo Banfi und ein Kundenberater von BSI, Paolo Zola, die Konten des ehemaligen Chicago-Bulls-Spieler «geplündert». In diesem Zusammenhang seien unbewilligte Transaktionen durchgeführt und Kukocs Unterschrift auf Hypothekenverträgen für ein Hotelprojekt in Madulain (GR) gefälscht worden.

Die Klage umfasst gemäss Bericht der US-Zeitung Beihilfe zum Betrug, Beihilfe zum Diebstahl sowie Beihilfe bei der Verletzung der Treuepflicht und Vertragsbruch. Den Finanzberatern wird konkret vorgeworfen, zwischen 2004 und 2007 bis zu 300 kleinere Transaktionen genehmigt zu haben, die sich zusammen mit der Hypothek auf 11 Mio. $ summieren. Kukoc fordert diesen Betrag zuzüglich Zinsen, Gerichtskosten und «weiteren Massnahmen, die das Gericht für gerecht und angemessen hält», ein.

Kukoc soll erfolglos versucht haben, die Angelegenheit in der Schweiz zu klären. 2020 habe ein Staatsanwalt in Lugano abgelehnt, Zola strafrechtlich zu belangen. Zudem heisst es in der Klageschrift: «Schweizer Banken haben seit langem eine enge Beziehung zu Schweizer Gerichten, Gesetzgebern und politischen Entscheidungsträgern. Dies macht Kukocs Aussichten auf Gerechtigkeit in der Schweiz gegen eine Schweizer Bank gering, selbst wenn Kukoc die Mittel hätte, seine Ansprüche in der Schweiz zu verfolgen.»

EFG weiss auf Anfrage von FuW von der Klage, gibt aber angesichts des laufenden Verfahrens keinen Kommentar ab. Per Ende 2021 hatte die schweizerisch-griechische Privatbank 86 Mio. Fr. für Rechtsverfahren (Litigation Risks) zurückgestellt, das war eine Erhöhung von knapp 70 Mio. Fr. im Jahresverlauf. 73,2 Mio. Fr. wurden jedoch hauptsächlich für eine Klage im Zusammenhang mit Versicherungspolicen in Taiwan abgegrenzt. Lediglich 7,7 Mio. $ galten Rechtsfällen von Privaten. Finanziell dürfte Kukocs Klage EFG also kaum tangieren.