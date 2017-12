Russland-Affäre in den USA belastet die Börsen

(Reuters) Der ehemalige nationale US-Sicherheitsberater Michael Flynn ist wegen Falschaussagen in der Russland-Affäre formell angeklagt worden. Das Büro des Sondermittlers Robert Mueller teilte am Freitag mit, Flynn solle noch am selben Tag vor Gericht erscheinen. Er hat sich nach Angaben aus dem FBI der Bundespolizei gestellt. Es wird erwartet, dass er sich schuldig bekennt. Einem Bericht des TV-Senders ABC zufolge wird er bei der erwarteten Befragung durch den Sonderermittler Robert Mueller aussagen, dass Trump ihn angewiesen habe, Kontakt zu Russland aufzunehmen.

Die neuste Entwicklung hat Anleger am Freitag aufgeschreckt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones (Dow Jones 24157.19 -0.47%) drehte ins Minus und verlor binnen Minuten 0,8%. Auch der S%P 500 und der Nasdaq verloren klar. In diesem Sog gab auch der SMI (SMI 9274.55 -0.47%) 0,5% nach.

Mueller geht dem Verdacht nach, dass Russland die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten beeinflusst und geheime Absprachen mit Mitarbeitern aus dessen Wahlkampfteam getroffen haben könnte. Trump und die Regierung in Moskau bestreiten dies. Flynn wurde im Februar nach nicht einmal einem Monat im Amt wegen falscher Angaben zu seinen Gesprächen mit dem russischen Botschafter in Washington entlassen.