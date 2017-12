EY erwartet gutes IPO-Jahr 2018

Das zu Ende gehende Jahr hat der Finanzwelt so viele Börsengänge gebracht wie seit 2007 nicht mehr. Zwei IPO in der Schweiz, Galenica und Landis+Gyr, zählten weltweit zu den zehn grössten Publikumsöffnungen. Das schreibt der Wirtschaftsberater EY in einer Studie. Roger Müller, IPO Leader von EY Schweiz, ist für das kommende Jahr ebenso zuversichtlich: «Wir rechnen auch für 2018 mit Erstkotierungen an der Schweizer Börse SIX.»

Zuwachsrate fast 50%

«2017 war ein hervorragendes IPO-Jahr – und 2018 verspricht sogar noch besser zu werden», resümiert Müller seine Einschätzung. 2017 nahm die Zahl der IPO im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 49% auf 1624 zu. Übertroffen wurde diese Zahl letztmals 2007 mit 1967 Unternehmen, die sich für den Gang an die Börse entschieden.