Studie: Schwacher Jahresauftakt auf dem IPO-Markt

(AWP) Weltweit haben im ersten Quartal weniger Firmen den Gang an die Börse gewagt als noch im vergangenen Jahr. Entsprechend sank auch das Volumen – in Dollar gerechnet – deutlich. Hierzulande gab es keinen einzigen IPO.

Weltweit sank die Zahl der Börsengänge um 41% auf 199, das zeigten die am Donnerstag publizierten Ergebnisse des IPO-Barometers der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Das Volumen sank sogar um 74% auf 13,1 Mrd. $.

Die meisten Börsengänge wurden in Asien gezählt, wenngleich auch hier insgesamt deutliche Rückgänge zu verzeichnen waren: In China sank die Zahl der IPOs um 34% auf 65, das Emissionsvolumen an den chinesischen Börsen schrumpfte um ein Drittel auf 6,4 Mrd. $.

Relativ positiv entwickelte sich hingegen Japan, wo 23 Unternehmen an der Börse debütierten – ein Zuwachs um 28%. Im traditionell zweitgrössten Markt Europa wagten im ersten Quartal 2019 nur noch 23 Unternehmen den Gang an die Börse, 51% weniger als im Vorjahreszeitraum.

Das Emissionsvolumen dieser vergleichsweise kleineren Firmen lag mit gerade einmal 350 Mio. $ sogar 98% unter dem Vorjahreswert. Nachdem Börsenneulinge in den USA im Vorjahresquartal noch 17 Mrd. $ erlöst hatten, schrumpfte dieser Wert im laufenden Jahr um 82%auf 3 Mrd. $, die Zahl der Transaktionen sank um 57% auf 20.

Auf dem Schweizer Markt wagte bisher kein Unternehmen den Gang aufs Börsenparkett. In den kommenden Monaten möchten jedoch Medacta sowie Stadler Rail einen IPO wagen.