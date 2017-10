EZB: Banken können rasche Zinsänderungen verkraften

(Reuters) Die grossen Geldhäuser in der Euro-Zone können nach einem Stresstest der EZB kräftige Zinsänderungen in der Geldpolitik insgesamt gut wegstecken. Höhere Zinssätze würden bei der Mehrheit der Institute zu einem Anstieg des Nettozinseinkommens in den nächsten Jahren führen aber zu einem niedrigeren Wert des Bankenbuchs (EVE), teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mit. «Die Resultate zeigen, dass zumindest im Durchschnitt die Banken gerüstet sind, um mit Veränderungen im Zinsumfeld zurechtzukommen», sagte EZB-Generaldirektor Korbinian Ibel.

Die Resultate des Tests sollen in die diesjährige Bankenprüfung einfliessen. Insgesamt sollen sich die Kapitalanforderungen für die Geldhäuser durch die Resultate nicht ändern. Sie könnten aber für einzelne Banken angepasst werden. An dem Test nahmen 111 Institute teil. Die EZB wollte überprüfen, wie anfällig Anlagebücher und Zinseinnahmen wären, sollte es zu deutlichen Zinsschwenks in der Geldpolitik kommen. «Übernacht wachen die Banken auf und haben ein neues Zinsumfeld. Was würde passieren, wenn das neue Umfeld dann für immer bestehen bleibt?», sagte Ibel. Sechs unterschiedliche hypothetische Entwicklungen legten die Bankenwächter zu Grunde.

Ein zentrales Ergebnis des Tests: Ein Anstieg der Zinsen um zwei Prozentpunkte würde bei den Instituten bis 2019 zu einem Anstieg der Nettozinseinnahmen um 10,5% führen. Allerdings würde der Wert des Anlagebuchs unter anderem wegen einer Neubewertung von Krediten und Anleihen um 2,7% sinken. Anhaltende Tiefsätze hingegen würden die Zinseinkünfte deutlich drücken. Laut dem Stresstest würden die Zinseinnahmen um 7,5% schrumpfen, sollten die Sätze in den nächsten Jahren auf dem aktuellen Rekordtief verharren.

Die Euro-Notenbank hält ihren Leitzins schon seit längerem extrem niedrig. Mittlerweile liegt er bei 0%. Banken müssen zudem Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht bei der EZBGeld parken. Der Einlagensatz liegt bei minus 0,4%. Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die grossen Banken im Währungsraum zuständig. Inzwischen kontrolliert sie direkt 120 Institute.

In Deutschland hatten Bundesbank und die Finanzaufsicht BaFin unlängst geprüft, wie die rund 1500 kleineren deutschen Institute und Sparkassen mit dem aktuellen Niedrigzinsumfeld zurecht kommen. Den Ergebnissen zufolge können die Geldhäuser dies zwar besser verkraften als noch vor Jahren. Dennoch würden sie auch in den kommenden Jahren unter den absehbar niedrigen Zinsen leiden. Die Institute hatten angegeben, dass auf Sicht von fünf Jahren ihr Gewinn vor Steuern gemessen an ihrer Bilanzsumme um 16% schrumpfen wird. In Deutschland sind Bundesbank und BaFin für die Kontrolle der kleineren Geldhäuser zuständig.