EZB läutet Kurswechsel ein

(Reuters/THA) Kurswechsel bei der EZB: Die Notenbank drosselt ihre umstrittenen Anleihenkäufe deutlich. Das Programm werde zwar bis mindestens Ende September 2018 verlängert, das monatliche Volumen aber zugleich ab Januar auf 30 Mrd. € halbiert, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt mit. Dadurch erhöht sich das angepeilte Gesamtvolumen um 270 Mrd. auf 2,55 Bio. €.

Die EZB und die nationalen Notenbanken in der Eurozone kaufen seit März 2015 vor allem Staatsanleihen. Damit soll die Inflation angeheizt werden. Ausserdem sollen Banken so weniger in Anleihen investieren und stattdessen mehr Kredite vergeben.

Die Euro-Wächter wollen sich aber weiterhin alle Optionen offenlassen für den Fall, dass sich die Konjunktur oder das Börsenumfeld verschlechtert. Der EZB-Rat sei bereit, bei Bedarf Umfang und/oder Dauer des Kaufprogramms auszuweiten. Die EZB bekräftigte ausserdem, dass die Schlüsselzinsen weit über die Zeit der Anleihenkäufe hinaus auf ihrem derzeitigen Niveau verharren werden.

Aktienmärkte legen zu

Der Euro hat nach dem Entscheid mehr als einen halben US-Cent nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1.1755 $ von zuvor 1.1813 $. Zum Franken fällt der Euro auf 1.1670 Fr., von zuvor 1.1709 Fr. «Die Entscheidung ist im Prinzip so ausgefallen wie erwartet, aber offenbar hatten einige Anleger mit einer deutlicheren Straffung der Geldpolitik gerechnet», sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. «Die EZB hält sich alle Optionen offen.»

Die Aktienmärkte reagierten mit Gewinnen auf den EZB-Beschluss. Der Dax (DAX 13111.74 1.22%) legte in Frankfurt zu und kletterte auf über 13’000. Auch der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3633.19 1.16%) weitete seine Avancen aus, von +0,4% vor dem Zinsentscheid auf +0,6%.

Uneinigkeit im EZB-Rat

Die EZB hat die Kurswende nicht einstimmig beschlossen. Draghi sagte nach der Ratssitzung am Donnerstag in Frankfurt, es habe einen Dissens darüber gegeben, ob ein Enddatum für die Transaktionen festgelegt werden sollte: «Eine grosse Mehrheit der Ratsmitglieder war dafür, das Ende offenzuhalten.» Es sei nicht über ein Abschmelzen in vorher festgelegten Schritten diskutiert worden, sondern nur über die jetzt beschlossene Reduzierung. Das Programm werde nicht abrupt enden, ergänzte Draghi.

Das Anleihenprogramm ist aktuell das wichtigste Instrument der Währungshüter, um die aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation nach oben zu treiben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern vor der EZB-Sitzung erfahren hatte, drangen Verfechter einer eher strafferen geldpolitischen Linie auf ein klares Signal, dass die EZB das Programm beenden werde.

Die Pressekonferenz:

15.28

Die Pressekonferenz ist beendet.

15.27

Draghi wehrt sich dagegen, dass der heutige Entscheid als Tapering bezeichnet wird. Es handle sich um eine Reduktion des Kaufvolumens.

15.26

Die EZB habe an ihrem Treffen zwei relevante Themen behandelt: Die weiteren Kriterien des Kaufprogramms und die Reihenfolge der geldpolitischen Massnahmen.

15.16

«Wir verfolgen genau, was in Spanien passiert», sagt Draghi. Die Entwicklung in Katalonien seien signifikant.

15.13

Die Erholung der US-Wirtschaft sei weit voran geschritten, im Gegensatz zum Aufschwung im Euroraum. Das rechtfertige die Unterschiede in der Geldpolitik.

15.10

Draghi hält fest, dass die Marktreaktion auf die heutige Ankündigung gering war. Das zeige, dass die Kommunikation der EZB erfolgreich sei.

15.04

Der Entscheid für das weitere geldpolitische Vorgehen ist nicht einstimmig gefallen. Aber bei der grundsätzlichen Einschätzung der Konjunkturlage sei sich der EZB-Rat einig gewesen. Differenzen gab es etwa bei der Frage, ob ein festes Ende der Wertschriftenkäufe beschlossen werden soll.

15.02

Es sei natürlich möglich, dass sich die Einflussfaktoren auf die Inflation verändert hätten, etwa als Resultat der Globalisierung. Draghi ist dennoch überzeugt, dass die Geldpolitik Einfluss nehmen kann.

14.56

Das Anleihenkaufprogramm sei flexibel genug, um es umzusetzen und auf allfällige Limiten zu reagieren. Seit Beginn des QE habe es Skepsis gegeben, dass das Bonduniversum zu klein sei. Das hätte sich bislang nicht bewahrheitet.

14.53

Draghi bekräftigt, dass die EZB auslaufende Anleihen reinvestieren wird, solange das Anleihenkaufprogramm läuft und über das Ende hinaus.

14.48

Die EZB habe nicht diskutiert, wie die Zusammensetzung der Anleihenkäufe aussehen werde. Der Erwerb von Unternehmensanleihen werde aber weitergeführt. Weitere Details zum Kaufprogramm werden um 15.30 Uhr veröffentlicht.

14.46

Draghi eröffnet die Fragerunde für Journalisten.

14.45

Neben der Geldpolitik seien auch weitere Massnahmen nötig, um die Erholung der Konjunktur zu gewährleisten. Insbesondere müssten die Mitgliedsländer ihre Reformanstrengungen deutlich verstärken.

14.43

Die Nachfrage nach Krediten sei in der gesamten Eurozone gewachsen. Die Banken hätten die Kreditvergabe an Privathaushalte gelockert.

14.40

Die Teuerung werde mittelfristig steigen, angefacht vom Lohnwachstum und von der weiterhin lockeren Geldpolitik.

14.38

Die Wachstumsaussichten für die Eurozone sind auch für das zweite Halbjahr gut. Die Beschäftigung steigt. Die Risiken für die Konjunktur seien ausgewogen, erklärt Draghi.

14.37

Mit den heutigen Massnahmen wolle die EZB die sehr günstigen Finanzierungsbedingungen im Euroraum stützen, sagt Draghi. Das QE solle dabei helfen, die immer noch niedrige Inflation anzukurbeln.

14.34

Draghi bekräftigt, dass die Zinsen noch für lange Zeit und über das Ende des Anleihenkaufprogramms hinaus sehr niedrig bleiben werden.

14.32

EZB-Chef Mario Draghi eröffnet die Pressekonferenz.