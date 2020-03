EZB beschliesst Anleihenprogramm

(Reuters/BEG) Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit neuen umfassenden Anleihenkäufen gegen die immer grösseren wirtschaftlichen Folgen der Coronaviruspandemie. Das Notfallprogramm habe einen Umfang von 750 Mrd. € und solle bis Ende 2020 laufen, teilte die Euronotenbank am späten Mittwochabend in Frankfurt mit.

«Aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliches Handeln», schrieb EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter (TWTR 22 -10.13%). «Es gibt keine Grenzen für unsere Engagement für den Euro.»

Mit den Käufen werde auf die ernste Gefahr für die Übertragung der Geldpolitik und die wirtschaftlichen Aussichten für die Eurozone reagiert, so Lagarde weiter. Der EZB-Rat hatte zuvor eine ausserordentliche Konferenz abgehalten.

Zinsentscheid der SNB im Fokus

Der Euro ist gegenüber dem Franken wie auch zum Dollar leicht gefallen und hat sich anschliessend teilweise erholt. Am Morgen handelte die Gemeinschaftswährung noch rund 0,15% tiefer als zuvor. Der Kurs zum Franken notierte 1.0576 Fr./€.

Heute Donnerstag um 9.30 Uhr publiziert die Schweizerische Nationalbank ihren Zinsentscheid. Die SNB (SNBN 4230 1.08%) stehe angesichts der Coronakrise und des Aufwertungsdrucks auf den Franken vor einer grossen Herausforderung, schreibt Alessandro Fezzi von der LGT Bank.

Anleihenkaufprogramm umfasst neu 1,1 Bio. €

Zusammen mit bereits laufenden und schon geplanten Käufen von Staatsanleihen, Firmenanleihen und anderen Titeln steigt das Volumen aller Anleihenkäufe der Währungshüter damit in diesem Jahr auf 1,1 Bio. €.

Notenbank-Experte Frederik Ducrozet vom der Genfer Privatbank Pictet äußerte sich positiv. «Auf mehr konnten wir nicht hoffen», kommentierte er die Beschlüsse. «Dies sieht bahnbrechend aus für die Wirtschaft der Eurozone und die Märkte.» Dabei sei vorausgesetzt, dass auch die Haushalts- respektive Fiskalpolitik weiter reagiere.

An den Finanzmärkten grassiert derzeit die Furcht, dass die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu einer Rezession führen wird. Viele Volkswirte halten einen erheblichen Konjunktureinbruch im Euroraum für möglich.

Bazooka für Anleihen, weniger aber für Aktien

«Das Kaufprogramm der EZB ist gross. Der Begriff Bazooka ist angemessen», kommentiert Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank (CBK 3.166 1.98%). Die EZB helfe damit den Finanzministern der hoch verschuldeten Länder, auch wenn sich der Maastricht-Vertrag gegen die monetäre Staatsfinanzierung ausspreche. «Die Kurse der Staatsanleihen sollten davon zumindest kurzfristig profitieren.»

Allerdings würde man die EZB überfordern, wenn man von ihr erwartete, den Einbruch der Aktienkurse zu beenden, so Krämer weiter. Das hätten auch die Hilfspakete der US-Notenbank bisher nicht erreicht. «Letztlich werden sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten erst dann legen, wenn ein Abebben der Coronaepidemie absehbar ist.»

Die Terminkontrakte (Futures) auf US-Aktienindizes reagierten zuerst positiv auf das EZB-Kaufprogramm, haben dann aber gedreht. Auch die Futures auf europäische Aktienindizes handelten am Morgen im Minus.

EZB kauft auch wieder griechische Anleihen

«Wir sind entschlossen, das gesamte Potenzial unserer Werkzeuge zu nutzen, innerhalb unseres Mandats», erklärte Lagarde. Zu ersten Mal werden die Währungshüter auch kurzfristige Unternehmensanleihen, sogenannte Commercial Papes, aufkaufen. Damit wollen sie unter anderem dafür sorgen, dass Firmen aufgrund der Krise nicht in Finanzierungsengpässe geraten. Die US-Notenbank hatte in Reaktion auf die Pandemie eine ähnliche Massnahme beschlossen.

Zudem sind diesmal auch griechische Anleihen Teil des Programms. Bislang waren sie von den Anleihenkäufen aufgrund ihres schwachen Kreditratings ausgeschlossen.

Obergrenzen für Anleihensegmente bleiben vorerst

Auch bei dem neuen Kaufprogramm mit dem Kürzel PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) will die EZB die selbstgesetzten Regeln und Obergrenzen beachten. Sie deutete aber zugleich an, dass sie hier flexibel vorgehen will. Dies kann als Fingerzeig verstanden werden, dass sie es nicht zulassen will, wenn sich die Renditeabstände zwischen den Staatsanleihen der Euro-Länder stark ausweiten.

In den vergangenen Tagen war es zeitweise zu einem Ausverkauf bei italienischen Staatstiteln gekommen. Die Risikoaufschläge für zehnjährige italienische Anleihen zu vergleichbaren Bundespapieren erreichten zeitweise den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Das Land ist besonders hart von der Viruskrise betroffen.

Das Kaufprogramm kann erhöht und verändert werden

Die Währungshüter erklärten zudem, der EZB-Rat stehe bereit, wenn nötig den Umfang der Anleihenkaufprogramme noch zu erhöhen und ihre Zusammensetzung zu ändern. «Er wird alle Optionen und Eventualitäten ausloten, um die Wirtschaft während dieses Schocks zu unterstützen», erklärte die EZB.

Die Eurowächter hatten erst am 12. März ein umfassendes Rettungspaket geschnürt, um den Kreditfluss in der Wirtschaft in den Krisenzeiten sicherzustellen. Dieses enthielt neben neuen Liquiditätsspritzen für Banken bereits eine Ausweitung der Anleihenkäufe um 120 Mrd. € bis zum Jahresende. Bislang lag das Kaufvolumen pro Monat bei 20 Mrd. €. Die Wertpapierkäufe waren in den vergangenen Jahren die stärkste Waffe der EZB im Kampf gegen eine schwache Konjunktur.

Unveränderte Leitzinsen

Anders als andere Zentralbanken rüttelte die EZB aber bisher nicht an ihren bereits sehr niedrigen Leitzinsen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Institute mit Geld steht inzwischen seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0%. Der Einlagensatz liegt bei minus 0,5%. Ein Minuszeichen bedeutet, dass Geldhäuser Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte im Kampf gegen die Folgen der Pandemie bereits in zwei Schritten ihren Leitzins auf die Spanne von null bis 0,25%gekappt. Am Dienstag kündigte sie weitere Krisenmassnahmen an.