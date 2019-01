EZB bleibt gelassen und spielt auf Zeit

An ihrer Sitzung am Donnerstag werden die Notenbanker der Eurozone beurteilen, wir stark sich die Wirtschaft im Währungsraum zuletzt abgeschwächt hat. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte aber Ruhe bewahren und nichts beschliessen, was die Geldpolitik ändert. So werden Beobachter umso gespannter darauf achten, wie EZB-Präsident Mario Draghi an der Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag die Konjunktur einschätzt und ob er signalisiert, dass die Notenbank erneut Liquiditätsspritzen an die Geschäftsbanken zur Jahresmitte auflegen könnte.

Als wichtiges Instrument der EZB-Geldpolitik sehen die Notenbanker derzeit ihren Ausblick (Forward Guidance), wann sie ihre Leitzinsen erhöhen könnten. Gegenwärtig halten sie noch an der Aussage fest, dass mindestens bis zum Sommer die Schlüsselsätze auf dem aktuellen Niveau verharren: Auf Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB gilt seit März 2016 ein Zins von –0,4%, und für die reguläre Geldleihe, mit der sich die Institute refinanzieren, liegt der Zins bei 0%. Dabei bestimmt der negative Einlagenzins die kurzfristigen Sätze (für Übernachtdarlehen) am Geldmarkt und damit auch die Kreditkosten der Banken für die Unternehmen und die Verbraucher.