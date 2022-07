So sichert die EZB ihren Zinserhöhungskurs ab

Mit der historischen Zinserhöhung vom Juli ebnen die Euro-Währungshüter den Weg, künftig mit grösseren Zinserhöhungen die Inflationsrisiken zu bekämpfen. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat – entgegen der eigenen Ankündigung – am Donnerstag die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Auf EZB-Einlagen der Geschäftsbanken liegt der Satz nun bei 0%, was das Ende der Negativzinsen bedeutet.

Zwei weitere Beschlüsse sollen die künftig straffere Geldpolitik unterstützen: Der Rat verabschiedet sich weitgehend von der Strategie der Vorfestlegung des geldpolitischen Kurses, die auch als «Forward Guidance» bekannt ist. Zudem soll ein neues Instrument zum Anleihenkauf bei Bedarf verhindern, dass die Zinsen in den Mitgliedsländern zu stark auseinanderdriften.

Neues Anleihenkaufprogramm

Der offizielle Name lautet: Instrument zur Absicherung der Transmission (Transmission Protection Instrument, TPI). Unter Transmission verstehen die Währungshüter, dass ihre Zinsentscheidungen in jedem einzelnen Land und in allen Sektoren der Wirtschaft ankommen. Das TPI wurde einstimmig beschlossen, also auch mit der Stimme aus Deutschland, wo Bundesbankchef Joachim Nagel zuvor noch Zweifel geäussert hatte. Das Instrument soll die geldpolitische Entscheidung von Leitzinserhöhungen nicht unterlaufen – Details, wie das konkret aussehen soll, nannte die EZB aber nicht.