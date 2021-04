EZB-Experten senken Wachstumsprognose für den Euroraum

(Reuters) Experten der EZB-Geldpolitik haben wegen der dritten Corona-Welle ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der Eurozone im laufenden Jahr leicht gesenkt. Dagegen erwarten sie für 2022 nun ein etwas stärkeres Wachstum. Die Volkswirte gehen für dieses Jahr nunmehr davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,2% steigen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Noch im Januar hatten sie ein Plus von 4,4% prognostiziert. Aktuell dämpft in Europa die dritte Welle der Pandemie das Wirtschaftsgeschehen. Die Währungshüter befragen vier Mal im Jahr Volkswirte zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen für die Euro-Zone. Die Umfrageergebnisse spielen eine wichtige Rolle bei den geldpolitischen Beratungen der Eurowächter.

Für das nächste Jahr sind die Wachstumsprognosen der Experten zuversichtlicher als noch zu Jahresbeginn. Die Volkswirte erwarten nun für 2022, dass die Wirtschaft der Eurozone um 4,1% wachsen wird. Noch im Januar hatten sie nur ein Plus von 3,7% vorhergesagt. Ihre langfristigen Prognosen änderten die Experten nicht.

Die Volkswirte hoben zudem ihre Inflationserwartungen für das laufende Jahr kräftig an. Für 2021 erwarten sie jetzt einen Anstieg der Verbraucherpreise von 1,6% im Währungsgebiet. Noch im Januar hatten sie lediglich eine Teuerung von 0,9% vorhergesagt. Ihre Prognosen für die nächsten Jahre änderten sie dagegen nicht. Die EZB strebt eine Inflation von knapp 2% als Idealwert für die Wirtschaft an. Sie verfehlt diese Marke aber bereits seit Jahren. Im März lag die Inflationsrate im Euroraum bei 1,3%.