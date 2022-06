EZB gibt klaren Kurs für Kampf gegen Inflation vor

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) schaffen Klarheit. Dass sie in diesem Sommer wegen der gestiegenen Inflationsgefahren die Zinswende einleiten wollen, war bereits vor der Ratssitzung am Donnerstag in Amsterdam klar. Offen war nur noch, wie gross die Schritte im Juli und September ausfallen, was zuletzt zu viel Spekulation unter Anlegern geführt hatte.

Jetzt können die Marktteilnehmer sicher sein, dass die Negativzinsen (auf Einlagen der Banken bei der EZB) im Herbst vorbei sind. Der EZB-Rat teilte nach der Sitzung mit, die Leitzinsen werden im Juli 0,25 Prozentpunkte erhöht. Zuvor will die Notenbank die Anleihenzukäufe zum 1. Juli einstellen. Je nachdem, wie sich die Preise bis September entwickeln, können die Leitzinsen auch um einen grösseren Betrag steigen.