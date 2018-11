EZB hält trotz Konjunktursorgen Kurs

(Reuters) Die Europäischen Zentralbank (EZB) kehrt trotz gestiegener Konjunktursorgen langsam der ultralockeren Geldpolitik den Rücken. Zwar seien die jüngsten Wirtschaftsdaten für den Euro-Raum schwächer als erwartet ausgefallen. Dennoch halte der Aufschwung im Euro-Raum an und sei weiterhin breit gestützt, hiess es in dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Zinssitzung vom Oktober. Kontinuität und Beständigkeit in der Geldpolitik seien angesichts der Unsicherheiten besonders gerechtfertigt.

Die Euro-Wächter stimmten weitgehend darin überein, dass sich Risiken und Chancen für die Wirtschaft weiterhin die Waage halten. Es gab aber auch eine Stimme, welche die Wachstumsaussichten pessimistischer einstufte. Dabei spielten die Handelskonflikte eine Rolle, weil Firmen ihre Investitionen verschieben würden.

Die EZB hat angekündigt, ihre billionenschweren Anleihenkäufe zum Jahresende einzustellen. Die Käufe von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren waren in den vergangenen Jahren das wichtigste Instrument der EZB im Kampf gegen eine schwache Konjunktur und eine aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation. Die Leitzinsen, die seit März 2016 bei 0,0% liegen, will sie noch bis mindestens über den Sommer 2019 hinaus nicht antasten.