EZB will notfalls weitere Anleihen kaufen

(Reuters) Die EZB hat an ihren Leitzinsen nicht gerüttelt. Die Währungshüter kündigten nach ihrer Ratssitzung am Donnerstag jedoch an, sie stünden wenn erforderlich bereit, ihre Anleihenkäufe erneut auszuweiten. Sie hat die Bedingungen ihrer gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO) gelockert. Zudem kündigte sie neue günstige Liquiditätsspritzen für Banken an.

Den Schlüsselzins zur Versorgung der Institute mit Geld beliess die EZB bei 0,0%. Auf diesem Rekordtief liegt er bereits seit März 2016. Auch den Einlagensatz hielten sie auf dem bisherigen Niveau von minus 0,5%. Damit müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der Euro-Notenbank überschüssige Gelder parken. Inzwischen gibt es allerdings Freibeträge.

Die EZB hat in den vergangenen Wochen gleich anderen grossen Zentralbanken umfangreiche Massnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise beschlossen. Dazu gehören unter anderem Liquiditätsspritzen für Banken sowie zusätzliche Käufe von Staatsanleihen und anderen Titeln bis zum Jahresende. Damit summieren sich die für dieses Jahr geplanten Anleihenkäufe inzwischen auf 1,1 Billionen Euro. Auch die Regeln für Sicherheiten, die Geldhäuser für den Erhalt von Notenbank-Krediten einreichen müssen, wurden gelockert. Damit will die EZB Liquiditätsengpässe in der Finanzbranche verhindern.

Einige Beobachter hatten mit Lockerung gerechnet

Ökonomen hatten erwartet, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der Zinssitzung ihre Bereitschaft betont, die Konjunkturhilfen notfalls auszuweiten. Am Leitzins, der seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0% steht, werde der EZB-Rat dagegen wohl nicht rütteln, lautete der Konsens.

Einige Marktteilnehmer haben es aber damit gerechnet, dass die EZB ihr 750 Mrd. € schweres Notfallprogramm zum Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren aufstockt. Das ist nun eingetreten.