EZB ringt mit Inflationsrisiken im Euroraum

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben es nicht geschafft, die Zinsspekulationen der Anleger zu dämpfen. Investoren nehmen an den Terminmärkten bereits Zinserhöhungen im nächsten Jahr vorweg, was dem EZB-Rat derzeit aber noch nicht in den Sinn kommt. Grund für die Markterwartungen sind die steigenden Inflationsraten, die auch zu steigenden Anleihenrenditen führen.

Die neuesten Inflationszahlen im Euroraum vom Oktober bestätigen allerdings: Die Mehrheit der Währungshüter dürfte recht behalten, wenn sie den stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise vor allem auf temporäre Faktoren zurückführt. Zuletzt schoben vor allem die Energiepreise die Teuerungsraten an.

Erste Zinserhöhung im Juli 2022

Marktteilnehmer hatten auf Signale von EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der Sitzung am Donnerstag gewartet. Doch blieben ihre Äusserungen für die Anleger recht vage: So sagte sie nur, dass die Markterwartungen von Zinserhöhungen durch die Analyse der EZB «nicht gestützt» seien.