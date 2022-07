EZB stellt auch für die Schweiz die Weichen

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte hinaufgesetzt und damit die Märkte überrascht, die nur halb so viel erwartet hatten. Der Entscheid ist zu begrüssen. Der Einlagesatz liegt wieder auf 0%. Die Minuszinspolitik – ein Anachronismus in inflationären Zeiten – ist beendet.

Der Zinsvorteil ist zurück

Auch die Nationalbank dürfte erleichtert sein. Der Zinsvorsprung des Eurolands gegenüber der Schweiz ist wieder hergestellt. Hierzulande beträgt der SNB-Leitzins noch –0,25%. Eurogelder werden also ein Viertelprozentpunkt höher verzinst als der Franken. Bei Sätzen auf oder unter null spielt das keine Rolle, aber sobald die Zinsen weiter steigen, wird der Abstand wichtiger werden. Er hilft dabei, Aufwertungsdruck vom Franken zu nehmen.

Die Nationalbank dürfte daher in Zukunft wieder mehr der EZB folgen und sie nicht überholen wie im Juni. Aber das hängt natürlich davon ab, wie die Währungshüter in Frankfurt vorlegen. Hier wartet die EZB mit einer weiteren Überraschung für die Märkte auf. Sie verzichtet auf die sogenannte Forward Guidance, die mehr oder weniger eindeutige Ankündigung der künftigen Zinsschritte.

Ohne Forward Guidance

EZB-Chefin Christine Lagarde stellt zwar Zinserhöhungen in Aussicht, mehr aber nicht. Der EZB-Rat entscheide gemäss den eintreffenden Wirtschaftsdaten, ob und wie gestrafft werde. Der einfache Beobachter fragt sich da: Sollte das nicht immer so sein? Die Praxis, sich im voraus festzulegen, ist das letzte Überbleibsel der verrückten Zinspolitik der vergangenen Jahre, in der es nur eine Richtung gab: nach unten. Sie forcierte letztlich die Spekulation an den Anleihenmärkten.

Nun ist mehr Vorsicht gefragt bei Wetten auf die EZB. Die meisten Analysten rechnen mit einer moderaten Straffung des Einlagesatzes auf 0,75 bis 1% in diesem Jahr. Die SNB dürfte daraufhin höchstens 0,5 bis 0,75% anpeilen.