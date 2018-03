EZB: Vorerst mit den Märkten im Einklang

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag einen wichtigen Passus aus ihrem Communiqué genommen.

Bisher betonte sie: «Sollte sich der Ausblick eintrüben oder sollten die Finanzierungsbedingungen nicht mehr mit einem weiteren Fortschritt hin zu einer nachhaltigen Korrektur der Inflationsentwicklung im Einklang stehen, so ist der EZB-Rat bereit, das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Hinblick auf Umfang und/oder Dauer auszuweiten.»

In der heutigen Mitteilung tauchen diese Zeilen nicht mehr auf. Die meisten Zinsexperten hatten dies der EZB nahegelegt. Es sollte ein Signal an die Märkte sein, dass die Frankfurter Notenbanker zu ihrem Normalisierungskurs stehen. Die EZB ist diesem Wunsch nachgekommen. Alle Mitglieder im Zentralbankrat hätten dafür gestimmt, bekräftigte Mario Draghi anschliessend an der Medienkonferenz.

Ob die EZB Ende September ihre Nettozukäufe von Anleihen und Pfandbriefen im Wert von monatlich 30 Mrd. € beenden wird oder erst im Dezember oder vielleicht sogar später – darauf legen sich die Währungshüter noch nicht fest. Das ist verständlich. Nach den überraschenden Kursturbulenzen am Aktienmarkt Anfang Februar will die EZB den Ausstieg aus dem Milliardenprogramm, mit dem sie die Kapitalmärkte seit drei Jahren unterstützt, so behutsam wie möglich gestalten. Das betrifft vor allem die Kommunikation des Ausstiegs. Störungen müssen ausbleiben.

Dass die EZB den Vorhersagen der «ECB Watchers» an den Märkten heute so einvernehmlich gefolgt ist, deutet darauf hin, dass sie auch in Zukunft auf die Stimmen und die Stimmung am Markt hören wird. Dort erwartet man konkretere Angaben über die Zeit danach im Juni, den Ausstieg aus den Nettozukäufen dann spätestens Ende Jahr und eine Zinserhöhung im ersten Halbjahr 2019.

Und sollte die EZB mit diesem straffen Zeitplan nicht einverstanden sein? Dann werden wir das schon bald in einem der vielen öffentlichen Referate der Notenbanker gesagt bekommen.