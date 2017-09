EZB: «Wir sind nicht bereit»

Kaum jemand erwartete, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bereits an ihrer heutigen Sitzung über den Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm informieren würde. Das hat sich bestätigt. EZB-Chef Mario Draghi vertröstete auf die nächste Sitzung im Oktober. Aber die Begründung, weshalb sie diesen Zeitplan wählt, kommt doch überraschend. Beobachter gingen davon aus, dass die Geldpolitiker noch Zeit gewinnen wollen, um zu sehen, wie sich der hoch bewertete Euro weiter bewegt. Draghi hingegen gab eine andere Erklärung dafür ab: Man sei ganz einfach noch nicht bereit.

Das ist erstaunlich und beunruhigend zugleich. Spätestens seit Juni ist klar, dass die EZB darüber nachdenken muss, wie sie nach 2017, wenn das bisherige QE-Programm endet, aus den Anleihenkäufen aussteigen soll. In Sintra sprach Draghi bereits an, dass die Parameter geändert werden müssten, denn Europas Wirtschaft erhole sich kräftig.

Drei Monate sind vergangen, und es gibt keinen Masterplan. Am Donnerstag habe man im EZB-Rat nur sehr vorläufig («very preliminary») über die Drosselung ab 2018 diskutiert, sagte Draghi. Es sei nur um die Dauer und das monatliche Kaufvolumen gegangen. Die Unbekümmertheit und die Abneigung gegen Details an der EZB-Spitze stehen in starkem Kontrast zu der komplexen Beschaffenheit des Kaufprogramms selbst. QE in Euroland umfasst nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Unternehmensanleihen, Kreditverbriefungen und Pfandbriefe. Jedes Instrument sollte dabei nach EZB-Lesart spezielle Impulse für die Wirtschaft aussenden. Ist davon beim Rückzug nichts zu spüren?

Draghi verweist auf interne Arbeitsgruppen. Sie sollen den Tapering-Plan ausarbeiten und dem EZB-Rat vorlegen. Der würde dann – vermutlich – im Oktober an der nächsten Sitzung darüber informieren.

Nur eines steht für den Rat heute bereits fest: Die von der EZB gesteuerten drei Leitzinsen werden erst lange Zeit, nachdem die Anleihenkäufe beendet wurden, erhöht. Für die Schweizerische Nationalbank eröffnet sich somit noch lange kein Spielraum, um ihrerseits aus der ungeliebten Minuszinspolitik auszusteigen.