EZB wird bei anhaltender Inflationsschwäche nachlegen

(Reuters/BEG) Die EZB wird aus Sicht von Notenbank-Chef Mario Draghi ihre Geldpolitik erneut lockern müssen, sollte die Inflation im Euroraum weiterhin nicht anziehen. Wenn keine Verbesserung eintrete, werde ein zusätzlicher geldpolitischer Anschub erforderlich sein, sagte Draghi am Dienstag auf dem EZB-Notenbankforum im portugiesischen Sintra.

Anleihen kaufen und den Leitzins senken

«In den nächsten Wochen wird der EZB-Rat überlegen, wie unsere Instrumente entsprechend der Grösse des Risikos für die Preisstabilität angepasst werden können», erklärte Draghi. Es gebe erheblichen Spielraum für weitere Anleihenkäufe.

Zudem gehörten erneute Zinssenkungen und Massnahmen, um unerwünschte Nebenwirkungen der anhaltend ultralockeren Geldpolitik einzudämmen, zu den Werkzeugen. Damit spielte Draghi vermutlich auf gestaffelte Negativzinsen für die Einlagen der Geschäftsbanken an: Diese könnten die Wirkung verschärfter Negativzinsen auf die Margen der Banken abmildern, ähnlich wie der Freibetrag in der Schweiz.

Die Indikatoren für die kommenden Quartale deuteten auf eine anhaltende Konjunkturschwäche hin, sagte Draghi. «Wir werden alle Flexibilität innerhalb unseres Mandats nutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen.»

Die Euro-Notenbank hält ihren Leitzins bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0%. Ihr Einlagensatz ist seit 2014 negativ. Seitdem müssen Geldhäusern Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Der Satz liegt inzwischen bei minus 0,4%.

Aussagen vom letzten Zinsentscheid bestätigt

Die Europäische Zentralbank hatte am 6. Juni auf ihrer Zinssitzung in Vilnius in Aussicht gestellt, angesichts gestiegener Konjunkturrisiken an ihren Leitzinsen noch bis mindestens zum Sommer 2020 nicht zu rütteln.

Draghi hatte nach dem Treffen zudem betont, man halte sich angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten alle Optionen offen. Insidern zufolge ist die Notenbank sogar offen für eine Zinssenkung, falls sich das Wirtschaftswachstum im weiteren Jahresverlauf abschwächen sollte.

Der Euro schwächelt und die Zinsen fallen

Der Devisenmarkt reagierte auf Draghis Äusserungen. Der Euro verlor zum Dollar 0,5%, der Wechselkurs sank von 1.1238 auf das Tief von 1.1182 $/€ und handelte dann ein bisschen höher auf 1.1189 $/€.

Gegenüber dem Franken betrug die Einbusse des Euros lediglich 0,24%, der Kurs sank von 1.1206 auf das Tief von 1.1174 Fr./€. Danach holte der Wechselkurs die Hälfte der Einbusse wieder auf. Möglicherweise hat die Schweizerische Nationalbank Gegensteuer gegeben – sichtbar ist das am Markt allerdings nicht.

Am Anleihemarkt fiel die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe auf ein Rekordtief von minus 0,299%. Die Verzinsung der österreichischen Bonds war mit minus 0,01% erstmals überhaupt negativ. Italien musste mit 2,166% so wenige Zinsen zahlen wie seit über einem Jahr nicht mehr.