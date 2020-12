EZB wird wohl Dividendenregeln bei Banken lockern

(Reuters) Die EZB-Bankenaufsicht wird Insidern zufolge wahrscheinlich am Dienstag ihren im Zuge der Corona-Krise verhängten Dividendenstopp für Geldhäuser lockern. Künftig werde den Instituten wahrscheinlich gestattet, bis zu 15% ihrer kumulativen Gewinne 2019/2020 auszuschütten, falls sie die Aufseher davon überzeugen können, dass die Institute sich das auch leisten können, sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB-Bankenaufsicht hatte die Geldhäuser im Euro-Raum wegen der Corona-Krise zum Verzicht auf Gewinnausschüttungen aufgefordert. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 für die Kontrolle der grossen Banken im Euro-Raum zuständig.

Am Dienstag würden sich die EZB-Bankenwächter erneut mit dem Thema befassen, sagten die Insider. Dabei werde über einen Vorschlag entschieden, der es den Instituten erlauben würde, bis zu 15% der in diesem und im vorangegangenen Jahr zusammengefassten Gewinne auszuschütten. Einer der mit der Situation vertraute Personen merkte jedoch an, dass die Geldhäuser den Bankenwächtern darlegen müssten, dass ihre Kapitalausstattung auch dafür ausreiche. Entscheidungen würden im Einzelfall getroffen. Eine EZB-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu den Angaben ab.