Facebook, Alphabet und Co. erhalten ein neues Zuhause

In der Indexwelt stehen tiefgreifende Veränderungen an: Die beiden Indexanbieter Standard & Poor’s und MSCI haben angekündigt, auf nächsten Herbst den Sektor Communications Services zu schaffen. So soll den massiven Umwälzungen, die das Internet im Telecom- und IT-Markt ausgelöst hat, Rechnung getragen werden.

Was sich nach einem unspektakulären Etikettenwechsel anhört, ist für Anleger relevant. Denn gerade die FANG-Titel – Facebook, Amazon, Netflix und Google (Alphabet) –, die sich zurzeit enormer Popularität erfreuen, dürften von der Neugestaltung betroffen sein.

Siegeszug des Internets

Weil das Geschäft mit Telekommunikation, Medien und Internetshopping enger zusammenwächst, soll dies in der Sektoraufteilung künftig besser abgebildet werden. Die traditionelle Telecom-Kategorie wird neu in Communication Services umgetauft und wird zwei Untergruppen enthalten: Telecommunication Services und Media & Entertainment. Während erstere die traditionellen Telecom-Konzerne wie AT&T und Verizon abdeckt, wird letztere die klassischen Medien, Streamingplattformen und Anbieter von Smartphonespielen einschliessen.