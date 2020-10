Facebook wächst vor US-Wahlen

(Reuters) Facebook ist kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen gewachsen. Der Umsatz sei im dritten Quartal um 22% auf fast 21,5 Mrd. $ geklettert, teilte das weltgrösste Internet-Netzwerk am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Dabei konnten ein Werbeboykott in Zusammenhang mit dem Umgang mit Hassreden sowie der weltweite Wirtschaftseinbruch dem US-Konzern kaum etwas anhaben. Facebook profitierte von der beschleunigten Digitalisierung, die eine stärkere Fokussierung auf Onlinewerbung nach sich zieht. Facebook ist nach der Google-Mutter Alphabet (GOOGL 1613.26 3.62%), die in dem Quartal ebenfalls einen Umsatzsprung hinlegte, der weltweit zweitgrösste Verkäufer von Online-Anzeigen.

Der Gewinn kletterte von Juli bis September um 29% auf fast 7,85 Mrd. $. Inzwischen zählt das Netzwerk, zu dem neben der gleichnamigen Plattform auch der Messenger Whatsapp und die Fotoplattform Instagram gehören, monatlich 2,74 Mrd. aktive Nutzer. Dies entspricht in etwa mehr als jedem dritten Bewohner der Welt. Wegen der Coronakrise rechnet Facebook damit, dass die Zahl der Nutzer im Schlussquartal in den USA wie auch Kanada im Vergleich zum Vorquartal gleich bleibt oder sogar sinkt.