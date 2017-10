Fällt die EU in die Krise zurück?

Vor gerade mal vier Monaten, als der europhile Emmanuel Macron zum Präsidenten Frankreichs gewählt wurde, schien es, als könne die Europäische Union endlich eine Phase der Ruhe erwarten.

Doch Ruhe ist das Letzte, was man derzeit auf den Strassen von Barcelona sehen kann, wo auf Demonstrationen zugunsten der Unabhängigkeit Kataloniens – ein diesbezügliches Referendum wurde von Regierungskräften unterdrückt – mit gleichermassen starken Protesten dagegen reagiert wurde.

Angesichts des sich zuspitzenden internen Konflikts Spaniens mag eine Rückkehr in die Krise in Europa praktisch unvermeidlich erscheinen. Doch deutet das lokale Geschehen in Spanien tatsächlich darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Erholung in Europa verstärkt, und beleuchtet zugleich die Grenzen dessen, was die EU erreichen kann.

Die Stärke der wirtschaftlichen Erholung der EU zeigt sich daran, dass die Finanzmärkte kaum auf die turbulenten Szenen reagiert haben. Wäre eine ähnliche Situation vor ein paar Jahren entstanden, hätte es eine Flucht aus spanischen Staatsanleihen gegeben, und der spanische Aktienmarkt wäre abgestürzt. Heute jedoch stecken die Märkte die profunde politische Unsicherheit innerhalb des Landes einfach weg.

Spanien wächst schneller als die Eurozone

Dieses Vertrauensvotum fusst auf soliden Grundlagen. Die gesamte Volkswirtschaft der Eurozone wächst in einem respektablen, wenn auch unspektakulären Tempo. Die spanische Volkswirtschaft wächst schneller als der Durchschnitt der Eurozone und erhält dabei einen kleinen Aussenbilanzüberschuss aufrecht.

Dies bedeutet, dass die Erholung in Spanien auf einem steigenden Angebot und nicht auf einer zunehmenden Binnennachfrage beruht, wie das während des Baubooms vor der Krise der Fall war. Berücksichtigt man zudem die Existenz jener Institutionen der Eurozone, die vorübergehenden Finanzierungsschwierigkeiten, vor denen Banken oder Staaten stehen, begegnen können, so wird klarer, warum Spaniens tiefe politische Krise nicht von gefährlichen Turbulenzen an den Finanzmärkten begleitet wird.

Doch verdeutlicht die Katalonienkrise zugleich die Grenzen des EU-Integrationsmodells, die daher rühren, dass die EU letztlich auf dem Nationalstaat beruht. Dieses Modell lässt sich nicht als zwischenstaatlich beschreiben. Vielmehr beruht es auf indirekter Umsetzung: Fast alles, was die EU tut und entscheidet, wird von den nationalen Regierungen und ihren Verwaltungen umgesetzt.

Die EU entscheidet, die Staaten setzen um

Dieser Unterschied zeigt sich am deutlichsten im Bereich der Geldpolitik, wo der Mechanismus zur Entscheidungsfindung eindeutig nicht zwischenstaatlicher Art ist: Der EZB-Rat operiert auf der Grundlage einer einfachen Mehrheit.

Doch ist der Umsetzungsmechanismus mit Sicherheit ein indirekter: Nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, wird sie von den nationalen Notenbanken ausgeführt – ein Ansatz, der wichtige Konsequenzen haben kann. So wurden die enormen Anleihenkäufe der vergangenen Jahre, die dem Namen nach von der EZB unternommen wurden, vorwiegend durch die nationalen Notenbanken abgewickelt, die die Staatsanleihen ihrer eigenen Regierungen kaufen.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg – eine weitere gemeinsame Institution von entscheidender Bedeutung – stützt sich ebenfalls auf einen Entscheidungsmechanismus, der nicht zwischenstaatlicher Art ist. Doch seine Richter werden von den nationalen Regierungen benannt, und die nationalen Gerichte und Verwaltungen setzen seine Entscheidungen durch.

Eine Union ist nur so gut wie ihre Mitglieder

Ein Vergleich mit den USA zeigt die Schwächen dieses Ansatzes auf. Während das Fed ebenfalls eine regionale Struktur aufweist, decken die einzelnen District Reserve Banks mehrere Einzelstaaten ab und sind nicht an eine bundesstaatliche Regierung oder Einrichtung gebunden. Genauso werden die Richter am Supreme Court von Bundeseinrichtungen nominiert (der Senat bestätigt vom Präsidenten vorgeschlagene Kandidaten bzw. lehnt sie ab) und nicht von den Regierungen der Einzelstaaten.

Es lässt sich argumentieren, dass es für die EU angesichts des tiefen Misstrauens zwischen Ländern, die so viele brutale Kriege gegeneinander geführt hatten, keine andere Möglichkeit zur Einleitung des Integrationsprozesses gab, als sich für den Aufbau gemeinsamer Institutionen auf die Mitgliedstaaten zu stützen.

Und doch kann eine Union, die sich – nicht nur zur Umsetzung, sondern auch als Quelle ihrer Legitimität – auf den Nationalstaat stützt, nur so gut funktionieren wie ihre einzelnen Mitglieder. Heute aber, wo die meisten dieser Mitglieder sich internen Streitigkeiten ausgesetzt sehen, stösst dieses Modell an seine Grenzen.

In Griechenland haben schwache Verwaltungs- und Rechtssysteme die wirtschaftliche Erholung behindert. In Polen und Ungarn untergraben «illiberale» Regierungen die Unabhängigkeit der Justiz. In Spanien scheint das politische System ausserstande, den Konflikt zwischen der Regionalregierung Kataloniens mit ihrem Streben nach mehr Selbstbestimmung und der Zentralregierung in Madrid, die argumentiert, dass selbst eine Erwägung dieser Frage die Verfassungsordnung untergraben würde, beizulegen.

«Quertreiberische Gleichgültigkeit»

Selbst Deutschland steht vor innenpolitischen Herausforderungen. Nachdem sie bei der letzten Bundestagswahl ein Fünftel ihrer Wähler verloren hat, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel es während ihrer vierten – und vermutlich letzten – Amtszeit mit drei widerspenstigen Koalitionspartnern zu tun haben. Und was Italien angeht, so legen Meinungsumfragen nahe, dass eine Mehrheit der Wähler inzwischen populistische und/oder euroskeptische Parteien unterstützt.

Während es unwahrscheinlich ist, dass offen euroskeptische Parteien irgendwo an die Macht kommen, verheissen diese politischen Umwälzungen für die europäische Integration nichts Gutes. Der EU schlägt kaum offene Feindseligkeit entgegen. Man begegnet ihr stattdessen heute mit «quertreiberischer Gleichgültigkeit», denn viele ihrer Mitgliedstaaten konzentrieren sich zunehmend auf ihre internen Herausforderungen, was die europäische Integration in den meisten Teilen des Kontinents zu kaum mehr als einer Zweitrangigkeit macht.

Diejenigen führenden Politiker der EU, die die Integration noch immer voranbringen möchten, können sich nicht länger auf das während der Finanzkrise verwendete Argument verlassen, dass es keine Alternative gebe. Der tolerante Konsens der Anfangsjahre der Integration ist lange verschwunden. Wenn weitere Fortschritte hin zu einer «immer engeren Union» erzielt werden sollen, werden sich die Spitzenpolitiker der EU ein neues Modell einfallen lassen müssen, das die sich vertiefende Apathie ihrer Bürger überwinden kann.

