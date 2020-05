Falcon stellt Geschäft 2021 ein

(AWP) Die Privatbank Falcon stellt ihre Privat-Banking-Aktivitäten im nächsten Jahr ein. Die Bank soll in eine noch ungenannte Schweizer Bank überführt werden.

Falcon befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf und die Übertragung des Kundenportfolios sowie des Front-Office-Personals und Tochtergesellschaften an eine andere Schweizer Privatbank, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Weiterhin befinde man sich auch in Kontakt mit den regulatorischen Behörden und der Bankenaufsicht Finma im Zusammenhang mit Fragen zur notwendigen Kapitalisierung.

Nach einer strategischen Überprüfung habe der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung in Absprache mit dem Aktionariat vereinbart, die Kundenbeziehungen auf eine andere Schweizer Bank zu übertragen und ihre Private-Banking-Aktivitäten einzustellen. Während der Transformationsphase würden die Bankdienstleistungen für die Kunden aber weitergeführt.

Weitere Informationen sollen bekanntgegeben werden, wenn eine Einigung erzielt wurde, heisst es weiter. Bezüglich Mitarbeitenden hält Falcon fest, dass nach Konsultation aller Betroffenen ein Sozialplan umgesetzt werden soll.

Mit dem Schritt bestätigt die angeschlagene Privatbank zuvor in den Medien verbreitete Spekulationen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits vor zwei Wochen berichtet, dass gemäss mit der Sache vertrauten Personen die Falcon Private Bank abgewickelt werden soll.

Die Schweizer Privatbank hatte nach der Verstrickung in den milliardenschweren Korruptionsskandal rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB Mühe bekundet, die Vorgaben der Regulierungsbehörden einhalten zu können.