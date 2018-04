Fall Vincenz: Raiffeisen Schweiz startet Untersuchung

Vincenz wuchs als jüngstes von vier Kindern in Andiast im Kanton Graubünden auf und absolvierte Mitte der 1970er-Jahre die Matura. Er studierte von 1982 bis 1986 Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen (HSG) und promovierte dort 1989 bei Leo Schuster zum Thema Einsatz und Entwicklung von Expertensystemen im Bankbetrieb . Er ist Mitglied der Akademischen Verbindung Welfen (Schweizerischer Studentenverein) mit dem rätoromanischen Studentennamen Grafetg.

Pierin Vincenz (* 11. Mai 1956 in Chur) ist ein Schweizer Bankmanager. Von 1999 bis 2015 war er Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen Schweiz.

