Familienpolitisches Wunschkonzert

Jetzt wissen wir es: Die Schweiz ist familienpolitisch ein Entwicklungsland. Zu diesem Schluss kommt eine von der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) in Auftrag gegebene Studie. Sie rechnet vor, dass die Schweiz in Sachen bezahlten Elternurlaubs das Schlusslicht in Europa bildet; in der OECD liegen nur noch Mexiko und die USA hinter der Schweiz.

Die Studie erhofft sich von einem ausgedehnten Elternurlaub eine höhere Erwerbsquote besonders der Frauen. Nur: Die Schweiz verfügt schon heute über eine der höchsten Erwerbsquoten in der EU und der OECD – und zwar für beide Geschlechter. Nur einige skandinavische Länder haben noch höhere Quoten. Eine weitere Steigerung dürfte nur mehr schwer möglich sein.

Den Studienautoren ist überdies entgangen, dass der bezahlte Elternurlaub nach der Geburt eines Kindes nicht isoliert betrachtet werden darf. Die Familien- und die Sozialpolitik sind als Gesamtpaket zu sehen. Und da schneidet die Schweiz sehr gut ab: Sie verfügt über die höchsten Einkommen und den höchsten Wohlstand – auch ohne Elternzeit. Die Armut sowie die Arbeitslosenrate sind niedriger als in den meisten Ländern der OECD.

Das alles ficht die EKFF nicht an. Sie wärmt ein altes Modell zur Elternzeit wieder auf und verlangt einen bezahlten Elternurlaub von sage und schreibe 38 Wochen, aufgeteilt auf beide Elternteile. Zu den Kosten greift sie auf eine Studie aus dem Jahr 2010 zurück, die sie auf 1 bis 1,5 Mrd. Fr. schätzt.

Zur Finanzierung nur so viel: Stiege die Erwerbsquote der Frauen dadurch nur 1%, so wären damit achtzehn bis zwanzig Wochen Elternzeit bei voller Bezahlung gedeckt. Das fand 2010 eine Studie für die EU heraus. Nur lassen sich die Verhältnisse in der EU nicht einfach auf die Schweiz übertragen. Die Annahme betreffend die Erwerbsquote ist völlig aus der Luft gegriffen. Zudem sagt selbst die Studie, dass damit nur ein Teil der Kosten finanziert wäre. Mit Verlaub: Das ist abenteuerlich und grenzt an Voodoo Economics. Der Griff auf Lohnprozente oder die Mehrwertsteuer wäre nicht zu vermeiden.

Die Studie leitet Wasser auf die Mühle zur Volksinitiative der Gewerkschaft Travail Suisse für den Vaterschaftsurlaub. Sie verlangt einen bezahlten Urlaub von zwanzig Tagen. Die Kosten werden auf 380 Mio. Fr. beziffert, zu finanzieren über die Erwerbsersatzordnung, also Lohnprozente. Die Initiative kommt demnächst ins Parlament.

Die Wirtschaft setzt sich dagegen zur Wehr – zu Recht. Ein derartiger Urlaub ist grundsätzlich eine Aufgabe der Sozialpartner und nicht des Staates, zumal schon eine staatliche Mutterschaftsversicherung existiert. Nur so kann auf die Bedürfnisse und die Möglichkeiten der einzelnen Unternehmen Rücksicht genommen werden.

Die Studie wirft überdies wieder einmal die Frage nach dem Sinn und Unsinn ausserparlamentarischer Kommissionen auf. Insgesamt gibt es deren 118, wovon 91 Verwaltungskommissionen sind, die keinerlei hoheitliche oder Aufsichtsfunktionen wahrnehmen. Diese Liste müsste dringend und gründlich entschlackt werden.