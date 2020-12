Als Familienunternehmen an die Börse gehen? Auf den ersten Blick sei dies ein Widerspruch, schreiben Sonja Kissling und Bianca Braun in ihrem neu erschienenen Buch «Erfolgreich an und jenseits der Börse». Kotierten Gesellschaften werde gemeinhin eine kurzfristige Orientierung, ihren Managern Handeln aus Eigeninteresse unterstellt. Private Familienunternehmen stünden derweil für einen vertrauenswürdigen Ankeraktionär und Langfristigkeit. Ist der Börsengang für ein Familienunternehmen also der Anfang vom Ende?

Kissling, die die Beratungsgesellschaft Family Business Matters führt, und Braun, Mitglied der Inhaberfamilie des Unternehmens Maxon, kommen in ihrem Buch zum gegenteiligen Schluss: Familienunternehmen könnten auch an der Börse erfolgreich sein. Verschiedene Aktienindizes und wissenschaftliche Studien zeigten sogar, dass kotierte Familiengesellschaften besser dastünden als andere Unternehmen, deren Aktien öffentlich gehandelt werden. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an