Sie bewegt sich, die «Finanz und Wirtschaft». Etwas frischer wird sie und bietet neue Facetten. Doch keine Angst, die gewohnte Qualität bleibt. Die leicht erneuerte Front und die aufgeräumte Meinungsdoppelseite sind die optischen Farbtupfer.

Dazu kommen Inhalte, so die höher getaktete Vorsorgeserie und eine Seite, auf der die Bildsprache im Mittelpunkt steht – Premiere nächsten Samstag. Sie gesellt sich im zweiten Bund zur Grafikseite mit den «Aktien im Blickpunkt» aus der App «FuW Jetzt». Als Abonnent der «Finanz und Wirtschaft» kriegen Sie «FuW Jetzt», wie Sie vielleicht wissen, umsonst mit dazu.

Es ist unser Anspruch, Sie bei Ihren Anlageentscheiden noch enger zu begleiten. Dazu haben wir Mitte Januar das seit 1995 geführte FuW Risk-Portfolio als kotiertes Zertifikat lanciert. Die Nachfrage ist überwältigend und dafür möchte ich mich bedanken.

Für alle, die über das Risk-Portfolio mehr wissen möchten, haben wir am 27. Februar morgens ab 8 Uhr bei uns an der Werdstrasse 21 in Zürich eine Informationsveranstaltung angesetzt, für die Sie sich über fuw.ch/invest-anmeldung gratis ihren Platz sichern können.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf Veränderungen in der Printausgabe im Monitor hinweisen. Dort haben wir die Kursseiten seit einigen Wochen etwas aktualisiert und die Marktberichte neu zusammengestellt. Das hat zur Folge, dass Sie möglicherweise nicht mehr alles finden, was Sie dort jeweils gesucht hatten. Unser Digitalauftritt fuw.ch mit «Real-Time»-Kursen, auf dem Sie in der Rubrik Börsendaten fast jedes erdenkliche Finanzprodukt finden (als Abonnent umsonst), sollte da für Abhilfe sorgen.