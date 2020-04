Fed steht weiter bereit

(Reuters) Die US-Notenbank will gegen die von der Coronaviruspandemie ausgelöste Rezession alles in ihrer Macht stehende in die Waagschale werfen. Die Währungshüter beliessen den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 0 bis 0,25% und gelobten zugleich, die gesamte Bandbreite der Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen.

Das Federal Reserve werde die Instrumente «kraftvoll, vorausschauend und aggressiv» einsetzen, sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Videokonferenz nach dem Entscheid. Der Konjunktur stehe im Frühjahr ein «beispielloser» Einbruch ins Haus, nachdem die Wirtschaft schon zu Jahresbeginn geschrumpft war.

Es gibt keine Limite

Die Coronakrise habe über die USA und die Welt «ungeheure Not» gebracht – auf menschlicher und wirtschaftlicher Ebene, erklärte die Notenbank. Powell hatte jüngst versichert, die Notenbank könne die Wirtschaft so lange wie nötig über Wasser halten. Das Fed hat dazu unter anderem bereits ein 2,3 Bi0. $ schweres Not-Programm aufgelegt. Powell sagte dazu nun, es gebe keine Obergrenze dafür, wieviel Geld man für solche Zwecke in die Hand nehmen könne.

Sehr wahrscheinlich müsse in der Krise mit Notmassnahmen nachgelegt werden – vom Fed oder dem US-Kongress, sagte der oberste US-Währungshüter. «Das Fed bleibt in Alarmbereitschaft und ist jederzeit bereit, ihre geldpolitischen Spritzen einzusetzen, sollten sich neue Brandherde auftun», erklärte Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. Nach Ansicht von LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert dürfte das Fed die Finanzmärkte und die US-Wirtschaft auf absehbare Zeit in grossem Stil mit ihren Anleihekäufen «flüssig» halten.

Auch Targobank-Chefökonom Otmar Lang sieht beim Fed-Chef klar die Bereitschaft, im Zweifelsfall noch mehr Liquidität in die Finanzmärkte zu pumpen. Der Volkswirt verweist darauf, dass das Fed seit Mitte März ihre Bilanz bereits um rund 50% ausgeweitet hat: «Das ist jetzt schon mehr als zur Hochzeit in der globalen Finanzmarktkrise und entspricht inzwischen, gemessen am US-BIP, einer Quote von knapp über 30%.»

Grösster Rückgang seit der Finanzkrise

Diese Munition nutzt das Fed im Kampf gegen eine absehbar tiefe Rezession: Zwischen Januar und März schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt bereits mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,8%.

Das Frühjahr wird mit Blick auf die Verschärfung der Coronakrise einen noch weit grösseren Konjunktureinbruch bringen. Die nächste Woche anstehenden Arbeitsmarktzahlen für April dürften bereits eine Ahnung davon vermitteln, in welche Malaise die vor kurzem noch florierende Wirtschaft schlittert: Experten rechnen mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 14 von zuletzt 4,4%.

Seit dem 21. März haben mehr als 26 Mio. arbeitslose Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze gestellt: Eine jüngste Studie lässt darauf schliessen, dass der Kreis der Bedürftigen noch um viele Mio. grösser ist. Powell nannte es «herzzerreissend», dass die in Boomzeiten erzielten Stellenzuwächse gerade auch bei Minderheiten und Geringverdienern nun gefährdet seien.

Powell sieht keine Eile

Nach Ansicht des Fed-Chefs wird es noch eine «Zeit lang» dauern, bis es zu einer normalen Arbeitsmarktlage und wieder zu Vollbeschäftigung kommen wird. Daher sei die Notenbank «nicht in Eile», die Zinsen zu erhöhen und so der Wirtschaft Unterstützung zu entziehen.

Wann die US-Wirtschaft wieder auf die Beine komme, sei derzeit schwer zu sagen. Womöglich werde es im dritten Quartal soweit sein. Doch könne im Zuge der Lockerung der Massnahmen zur Einschränkung der sozialen Kontakte auch die Gefahr einer neuen Infektionswelle steigen, warnte Powell.

Die Corona-Pandemie hat in den USA bereits mehr als 58 000 Todesopfer gefordert: Damit starben mehr Amerikaner als in der 16-jährigen US-Beteiligung am Vietnam-Krieg. Insgesamt sind mehr als eine Mio. US-Bürger erkrankt – ein Drittel aller Infektionen weltweit. Zahlreiche US-Bundesstaaten sind derzeit dabei, die wegen der Virusausbreitung beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu lockern oder entsprechende Pläne auszuarbeiten.