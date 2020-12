Fed rügt Credit Suisse

Pflicht der Banken zur Geheimhaltung der vermögensrechtlichen und privaten Verhältnisse ihrer Kunden. Die Verletzung des Bankgeheimnisses ist in der Schweiz ein Offizialdelikt. Eine Zeugnis- und Auskunftspflicht besteht gegenüber Behörden gestützt auf das Strafrecht sowie weitere gesetzliche Bestimmungen.

Fed

US-Zentralbanksystem, dem die zwölf Federal Reserve Banks angeschlossen sind. An der Spitze steht das Direktorium (Board) in Washington, das auch die Mehrheit im Offenmarktausschuss stellt, in dem über die Geldpolitik entschieden wird.

