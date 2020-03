Fed senkt den Leitzins auf 0 bis 0.25%

Die amerikanische Zentralbank senkt am Sonntag überraschend den Leitzins 100 Basispunkte auf 0 bis 0,25%. Zudem kündigt sie ein Kaufprogramm von Treasuries und hypothekengesicherten Papieren in der Höhe von 700 Mrd. $ an.