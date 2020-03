Fed senkt Leitzins auf 0%

Das Federal Reserve zieht alle Register. Um die Folgen des Coronavirus-Ausbruchs zu bekämpfen, senkt die amerikanische Zentralbank den Leitzins 100 Basispunkte auf 0 bis 0,25%. Das gab das Fed überraschend am Sonntagnachmittag bekannt. Die Lockerung wurde von den Marktteilnehmern erwartet, aber erst an der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 17. bis zum 18. März.

«Die Auswirkungen des Coronavirus werden die Wirtschaftstätigkeit in naher Zukunft belasten und stellen ein Risiko für die Wirtschaftsaussichten dar», erklärten die Währungshüter in der Mitteilung.

Die Zinssenkung ist aber nur ein Teil der angekündigten Massnahmen. Die Währungshüter sind «bereit ihr gesamtes Instrumentarium zu nutzen, um den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen zu unterstützen und dadurch ihre Ziele der maximalen Beschäftigung und Preisstabilität zu fördern».

Gemäss der Ankündigung wollen die Währungshüter in den nächsten Monaten US-Staatsanleihen in der Höhe von mindestens 500 Mrd. $ kaufen. Zudem planen sie den Kauf von hypothekengesicherten Papieren in der Höhe von mindestens 200 Mrd. $.

Damit wollen die Währungshüter das «reibungslose Funktionieren der Märkte für Staatspapiere und hypothekengesicherten Wertpapiere unterstützen, die für den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen von zentraler Bedeutung sind».

Zudem hat die amerikanische Zentralbank diverse Massnahmen angekündigt um den Finanzmärkten unter die Arme zu greifen. Dazu gehören Anpassungen bei den Bankreserven, den Kapitalvorschriften, den Liquiditätsbuffer sowie dem Discount-Fenster.

In Koordination mit anderen Zentralbanken kündigte das Fed zudem eine Lockerung am Markt für Dollar-Liquiditäts-Swaps an.