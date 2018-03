Fed sieht höhere Inflation

(Reuters/ML) In den USA brummt der Arbeitsmarkt. Das geht aus einer regelmässigen Umfrage der amerikanischen Zentralbank hervor, die am Mittwoch publiziert wurde. Im sogenannten Beige Book sammelt das Fed anekdotenhafte Informationen zur Wirtschaftsentwicklung in den USA.

Gegenüber dem Januar-Bericht deutet sich im aktuellen Beige Book eine weitere Verbesserung des Arbeitsmarktes an. «Über das ganze Land wird eine starke Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften gemeldet», erklärte das Fed. Die Löhne zögen in vielen Regionen des Landes deutlich an. In verschiedenen Regionen komme es sogar zu Engpässen bei der Suche nach gut ausgebildeten Arbeitskräften.