Fed: Erholung gewinnt an Fahrt

(Reuters) In den USA ist die wirtschaftliche Erholung von den Folgen der Coronakrise laut der Notenbank Federal Reserve zuletzt schneller vorangeschritten. Die Geschäftsaktivität hat sich in den jüngsten Wochen trotz mancher Lieferketten-Probleme, Schwierigkeiten bei Neuanstellungen und steigender Preise beschleunigt, wie die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht Beige Book mitteilte. Von Anfang Mai bis spät in den Monat hinein sei die Wirtschaft mit einer etwas schnelleren Rate gewachsen. Steigende Impfraten und gelockerte Vorschriften zur Distanz-Wahrung hätten sich positiv auf die Konjunktur ausgewirkt.

In ihrem Bericht, der auf den Wirtschaftskontakten der Notenbank aus den Regionen fusst, wies die Fed zudem darauf hin, dass die Preise wahrscheinlich weiter anziehen werden. Die Notenbank achtet bei der Inflation besonders auf die persönlichen Ausgaben der Verbraucher, bei denen Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Diese Teuerungsrate stieg zuletzt im April um 3,1% und lag damit über der Zwei-Prozent-Zielmarke der Fed. Die Fed erachtet den Inflationsanstieg aber weiterhin nur als vorübergehend an.

Dagegen hat sich die Lage am US-Arbeitsmarkt zuletzt etwas eingetrübt. Im April entstanden nur 266’000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft und damit weit weniger als erwartet worden war. Die Arbeitslosenquote betrug 6,1% nach 6,0% im März. In der Viris-Krise waren in den USA Millionen an Jobs verloren gegangen. Die US-Notenbank will ihre lockere Geldpolitik solange fortsetzen, bis spürbare weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind. Im Blick stehen derzeit vor allem die umfangreichen Anleihenkäufe der Währungshüter im Umfang von 120 Mrd. $ monatlich. Diese dürften ein wichtiges Thema auf der anstehenden Zinssitzung der Fed am 15. und 16. Juni sein, zu der auch neue Konjunkturprojektionen erwartet werden.

US-Notenbank beginnt mit Verkauf von Firmenanleihen

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will mit dem Verkauf von Firmenanleihen beginnen, die sie im vergangenen Jahr während der Coronapandemie zur Stützung der Märkte erworben hat. Die Veräusserung der Bonds und börsennotierten Fonds, die aus der sogenannten SMCCF (Secondary Market Corporate Credit Facility) stammten, solle «langsam und planmässig» erfolgen, teilte die Zentralbank am Mittwoch mit. Die New Yorker Fed, die die Fazilität verwaltet, wolle mehr Details zu den Verkäufen am Donnerstag bekannt geben.

Ziel dieses Kredit-Vehikels war es, in der Coronakrise für Stabilität und Liquidität an den Finanzmärkten zu sorgen. Die Unternehmen sollten möglichst bequem an frisches Geld gelangen. Die SMCCF wurde kaum genutzt und Ende Dezember 2020 geschlossen. Bis zum Jahresende will die Fed das Portfolio vollständig verkauft haben. Die Fazilität umfasst Kredite im Volumen von knapp 14 Mrd. $.