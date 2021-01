Feintool kommt wieder hoch

Der Spezialist für Feinschneiden, Umformen und Elektroblechstanzen hat sich gemäss ersten Zahlen für 2020 im zweiten Semester ansprechend erholt. Die Umsatzentwicklung ist ungefähr im Gleichschritt mit dem für Feintool relevanten Automobilmarkt verlaufen. Im Hauptsegment System Parts, das metallene Präzisionsteile in Grossserie herstellt, ist der Umsatzrückgang in lokalen Währungen einen Hauch geringer als der Rückgang der weltweiten Automobilproduktion. Eingeschenkt hat jedoch die verbreitete Investitionszurückhaltung. Sie zeigt sich im Maschinengeschäft, im Segment Fineblanking Technology, dessen Verkaufserlös in lokalen Währungen gegenüber dem Vorjahreswert gut 40% eingebrochen ist. Wie sich aus den neuesten Informationen ableiten lässt, hat Feintool vom ersten zum zweiten Halbjahr nicht nur im Umsatz einen grossen Schritt vorwärts gemacht, sondern auch in der Profitabilität: Stand nach sechs Monaten auf Stufe Ebit noch ein Betriebsverlust von 18 Mio. Fr. zu Buche, soll für das Gesamtjahr ein leicht positiver Wert resultiert haben. Das lässt sich sehen, auch wenn demnach unter dem Strich eine rote Zahl stehen wird.