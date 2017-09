Feintool verliert einen Grossaktionär

Im Aktionariat der auf Feinschneiden und Umformen spezialisierten Feintool-Gruppe kommt es zu einer grossen Veränderung. Der nach Michael Pieper zweitgrösste Aktionär, Thomas Muhr und die Muhr und Bender Verwaltungs-GmbH, plant den vollständigen Ausstieg. Er hatte bis anhin 13,8% der Feintool-Aktien gehalten.

Am Donnerstag nach Börsenschluss gab er den Start eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bekannt. Dabei sollen bis zu 616’500 Aktien, besagte 13,8%, an institutionelle Investoren verkauft werden. In der Transaktion wird die Bank Berenberg als alleiniger Bookrunner agieren. Der Platzierungspreis werde über eine Vereinbarung zwischen Berenberg und den Verkäufern am Ende des Bookbuilding-Prozesses festgelegt. Das Ergebnis der Transaktion soll so schnell wie möglich bekannt gegeben werden.

Thomas Muhr, Gründer und Besitzer des deutschen Automobilzulieferers Mubea, und die Muhr und Bender Verwaltungs-GmbH waren im Sommer 2013 bei Feintool (FTON 120 0.84%) eingestiegen, zunächst mit 6,1%. Schnell wurde die Beteiligung auf 11,1% aufgestockt und im November 2014 weiter auf 13,8% erhöht.

Gründe für den plötzlichen Ausstieg liegen keine vor. Durch die Platzierung der Aktien erhöht sich der Streubesitz von Feintool auf rund 41%. Michael Pieper hält über Artemis 50,3%, und weitere 9% liegen bei Geocent. Der höhere Streubesitz erhöht die Liquidität im Handel mit den Aktien – ein Vorteil.