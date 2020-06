Fertig Freibier

Kein Grund zur Panik: Die Schweiz kann sich die Coronaschulden von 40 Mrd. Fr. oder mehr problemlos leisten. Im internationalen Vergleich steht sie mit einer geschätzten maximalen Schuldenquote von 55% nach Corona immer noch günstig da. Das ist der verführerische Tenor, wie er dieser Tage angestimmt wird.

Zum Autor Christoph A. Schaltegger ist Professor für politische ­Ökonomie an der Universität Luzern.

Ist diese Gelassenheit berechtigt? Aus meiner Sicht wiegt sich die Politik hier bloss in Sicherheit. Klar, die ­Beschaffung der zusätzlichen Kredite für die Finanzierung der Bundesausgaben wird den Bund nicht vor grosse Probleme stellen. Schulden sind derzeit rekordbillig, und die Märkte werden das Volumen gerne bereitstellen.

Dies ist in finanzpolitischer Betrachtung jedoch nicht die entscheidende Frage, denn die reale Last zur Finanzierung des Staates ergibt sich nicht aus den Schulden, sondern aus den Ausgaben, die man sich in Relation zum erwirtschafteten Sozial­produkt leistet. Wichtig ist deshalb der Blick auf den Bestellzettel der Politik: Da sind beim Bund einerseits die ­A-fonds-perdu-Beiträge im Umfang von 30 Mrd. Fr., andererseits die Darlehen oder Bankgarantien von 42 Mrd. Fr. Während man im zweiten Fall auf eine grossmehrheitliche Rückzahlung hofft, sieht es bei den Beiträgen ohne Gegenleistung anders aus. Sie belasten den Bundeshaushalt vollumfänglich. Die entscheidende Frage ist, ob nur einmalig oder doch dauerhaft.

Krisen sorgen für zählebige Privilegien

Zunächst ist davon auszugehen, dass eine einmalige Krise einen einmaligen Ausgabenanstieg verursacht. Das heisst, die Bundesausgaben würden sich nach ­Corona auf den Wert von etwa 11% des Sozialprodukts zurückbilden. Ist das realistisch? Wer den historisch langfristigen Verlauf der Staatsausgaben etwas genauer anschaut, wird rasch erkennen, dass Krisen meist ein Katalysator für langfristig aufgeblähte Staatsausgaben waren, nicht nur, aber auch in der Schweiz. Bereits in den Sechzigerjahren hatten die Ökonomen Alan Peacock und Jack Wiseman bei der Betrachtung der Staatsausgaben des Vereinigten Königreichs darauf hingewiesen, dass Krisen die Staatsausgaben einer Sperrklinke ähnlich treppenartig steigen lassen.

Anscheinend ist es leichter, während der Krise die Politik von neuen Subventionen an notleidende Branchen zu überzeugen, als nach der Krise den Interessengruppen diese Zuwendungen zu entziehen. In der Schweiz gibt es viele Beispiele, wie Krisen zur dauer­haften Verankerung von neuen Staatsausgaben oder Steuervergünstigungen genutzt wurden. Das geschieht meist schleichend, wie die endlose Geschichte des Sondersatzes der Mehrwertsteuer für die Hotellerie zeigt. Das Werben der Interessenvertreter für die dauerhafte Verankerung von Sonderprivilegien ist meist unwiderstehlich. Im permanenten Ausgabenanstieg liegt daher auch die mittelfristige Gefahr dieser Krise aus finanzpolitischer Sicht – nicht in den Schulden. Sie sind nur Ausdruck der gestiegenen Ausgaben.

Was ist das gesellschaftliche Problem dieser «Politik des Freibiers»? Das öffentliche Budget kann gedanklich als eine fiskalische Allmende aufgefasst werden. Die Staatsausgaben gehören uns allen, und wir haften dafür mit unseren Steuerleistungen. Eine begrenzte Ressource in kollektivem Besitz schafft allerdings den individuellen Anreiz, die Allmende zu übernutzen, wenn sie frei zugänglich ist. Denn nur ein Teil der mit der eigenen ­Nutzung verbundenen Kosten fällt auf einen selbst. Der amerikanische Ökologe Garrett Hardin fasste es in einem vielbeachteten Aufsatz treffend wie folgt zusammen: «Freedom in a commons brings ruin to all.»

Ähnlich verhält es sich mit den Staatsfinanzen: Während eine bestimmte Interessengemeinschaft von einem bestimmten staatlichen Ausgabenprogramm profitiert, verteilen sich die Kosten auf alle Steuerzahler. Politische Akteure setzen in diesem Fall allgemeine ­öffentliche Ressourcen zum Vorteil einzelner Verbandsinteressen ein. Das Ergebnis ist eine systematische Übernutzung der öffentlichen Finanzen. Aus dem strukturellen Ausgabenüberhang resultiert ein Hang zu Defiziten und steigender Staatsverschuldung. Die Schuldenbremse in der Schweiz ist daher klugerweise auch keine Schuldenschranke, sondern eine Ausgabenregel. Sie beschränkt die maximal zulässigen Staatsausgaben auf das konjunkturbereinigte Einnahmenpotenzial. Was bedeutet das für die Finanzpolitik nach Corona konkret?

Die finanzpolitische Herausforderung wird mittelfristig sein, verbindlich einen Abbaupfad für den Corona-Ausgabenüberhang zu definieren. Das heisst: sparen. Der dafür gebräuchliche Begriff Austerität erregt ­dabei oft die dogmatische Gereiztheit der Verfechter keynesianischer Konjunkturimpulse. Die Schuldenbremse erlaubt zwar die passive Glättung der Nachfragelücke und würde es grundsätzlich offenlassen, diesen Schuldenabbaupfad über Ausgabenzurückhaltung oder Einnahmensteigerung zu beschreiten. Warum aber ist der Weg über den Abbau des Ausgabenüberhangs jedenfalls erfolgversprechender? Es gibt eine erhellende Literatur ausgehend von Forschungen des kürzlich viel zu früh verstorbenen Harvard-Ökonomen Alberto Alesina, die sich diesen Fragen systematisch zuwendet. Basierend auf Erfahrungen aus fast 200 Haushaltssanierungen in sechzehn OECD-Ländern seit den Siebzigerjahren kommt er anhand umfangreicher empirischer Auswertungen zu einem sehr robusten Ergebnis: ausgaben­basierte Austerität ist mit viel geringeren ökonomischen Verwerfungen verbunden als Steuererhöhungen. Es ­zeigen sich sogar Beispiele, wo gerade durch Austerität sogenannte nichtkeynesianische Wachstumsimpulse ausgelöst wurden. Beispiele sind Irland, Dänemark, ­Österreich während der Achtzigerjahre oder Kanada, Schweden und Spanien in den Neunzigerjahren.

Lehrreiches Beispiel Dänemark

Dänemarks Beispiel ist illustrativ. Das Land reagierte lange Zeit mit expansiver Fiskalpolitik und hohen Defiziten auf die Schocks der Siebzigerjahre. Diese mit immer geringerem Erfolg betriebenen Versuche, die Folgen der Ölkrise durch kurzfristige keynesianische Stabilisierungspolitik zu bekämpfen, führten in eine Art Dauerkrise, die sich 1982 zuspitzte. Damals erreichte das dänische Haushaltsdefizit 11% des Sozialprodukts, die Ar­beitslosenquote stieg auf mehr als 9%. Die sozialdemokratische Regierung Jørgensen war am Ende. Vor diesem Hintergrund bestanden die ersten Massnahmen der neu gewählten Regierung unter Poul Schlüter, dem ersten konservativen Premier Dänemarks der Nachkriegszeit, darin, die Kopplung der Krone an die Deutsche Mark und ein fiskalisches Konsolidierungsprogramm durchzusetzen. Tatsächlich wuchs die dänische Wirtschaft daraufhin unmittelbar und kräftig. Diese von einem deutlichen Anstieg des Binnenkonsums getragene Erholung war Anlass für die Entstehung der Theorie expansiver Konsolidierungen – der nichtkeynesianischen Effekte –, die den beobachteten Boom auf die vertrauenserzeugenden Effekte der Sparmassnahmen zurückführt.

Ob und unter welchen Bedingungen sich kurzfristig expansive Konsolidierungen bei Austerität einstellen, ist in der Wissenschaft zwar umstritten, doch dass eine erfolgreiche Sanierung der öffentlichen Finanzen über die Ausgabenseite geschehen sollte, ist ein breit und solide abgestütztes Erbe von Alesinas Forschung. Anders als mit Steuererhöhungen können so die Ansprüche der Interessengruppe an der fiskalischen Allmende durch Ausgabenbeschränkung auf ein langfristig tragfähiges Ni­veau verringert werden. Die Gelassenheit der Schweiz gegenüber ihrer komfortablen Schuldensituation sollte nicht über die langfristigen Probleme der «Politik des Freibiers» hinwegtäuschen. Gezielte Prioritäten in der Ausgabenpolitik – das ist die Losung der Stunde.